Januárban adják át a lekéri kényszergyógykezelési intézetet

Jövő év elején nyitják meg a lévai járásbeli Lekéren azt az igazságügyi kényszergyógykezelési intézetet, ahol a legsúlyosabb pszichopata, deviáns, szexuálisan aberrált bűnözőket kezelik és őrzik majd, ez tulajdonképpen egy országos speciális börtön lesz az ilyen bűnözők számára. „Maga az épületkomplexum már áll, jelenleg belső építészeti munkák zajlanak, az átadás tervezett időpontja 2022 januárja“ – közölte az Új Szóval Zuzana Eliášová, az egészségügyi tárca szóvivője. A minisztérium tájékoztatása szerint az intézetben összesen 183 alkalmazott dolgozik majd, a direkt erre kiképzett egészségügyi személyzetet a most is működő lekéri pszichiátriai kórház biztosítja, az állandó őrzésről és a biztonságról pedig a büntetésvégrehajtás országos parancsnoksága gondoskodik – a Zselíz melletti nagypusztai börtön. A büntetésvégrehajtás ezzel összefüggésben már most is alkalmazottakat toboroz, a környező kisvárosokban is. Akit felvesznek, annak fizikailag és pszichikailag is alkalmasnak kell lennie a feladatra.

A 75 ágyas kényszergyógykezelési intézetet a legkorszerűbb biztonságtechnikai eszközökkel látják el, az intézmégy építkezési költsége 21 millió euró – ezt az összeget kormánydöntés alapján teljes egészében az egészségügyi tárca állja. Lekért az állam azért választotta a speciális fegyház helyszínéül, mert egyrészt a nagypusztai börtön szinte a szomszédban van és ez biztonsági szempontból is fontos, másrészt az új épületkomplexum a jelenlegi lekéri állami intézet mellett épült fel – ez viszont egészségügyi ellátási hátteret jelent.

Az intézet már foglalt le lakásokat

Csudai Róbert, Lekér polgármestere lapunknak úgy nyilatkozott, ő két átafási terminusról tud, tehát a börtönt leghamarább idén, november közepén, legkésőbb jövő év január 18-án adják át. A faluban összesen huszonkettő új lakás is épül, 1-2 és 3 szobás lakások. Ezekből tízet már előre lefoglalt a jelenleg is működő lekéri pszicihátriai kórház. A lakásépítés összértéke 1 millió 450 ezer euró. A község a finanszírozásban az Állami Lakásfejlesztési Alapra is számít, május végéig kell az alaphoz beadniuk a kérvényt. „A közbeszerzés lezajlott, a kivitelező cég is megvan, ha minden jól megy, akkor októberben már építkezhetünk” – mondta a polgármester. Kérdésünkre, hogy az új intézet fegyőrei kaphatnak-e lakást Lekéren, Csudai úgy válaszolt, elsősorban a helyi lakosokat részesítik előnyben, de ha lesz szabad lakás, akkor természetesen ők is igényelhetnek.

Nincs ok a félelemre

Arra a kérdésünkre, miszerint tartanak-e a lekériek attól, hogy a községben pszichopata bűnözőket, súlyos eseteket őriznek majd, a polgármester úgy reagált, senkinek semmi oka a félelemre. Ugyanis ezeket az elítélteket eddig kórházakban kezelték, szétszórva az országban, itt pedig egy hermetikusan zárt, speciális biztonsági rezsimben működő kezelési központ lesz, ahol állandó felügyelet mellett kezelik a pácienseket. Csehországban is építettek két ilyen központot, az ottani tapasztalatok kedvezőek, ott beváltak ezek az intézmények.

A speciális intézet létrehozásáról már 2008-ban döntött az akkori kormány és eredetileg 4,2 millió eurót szántak rá. A tervek közt szerepelt az is, hogy a jelenlegi lekéri pszichiátriai intézetet bővítik majd ki, de ez a terv kútba esett. 2016 –ban Peter Kažimír akkori pénzügyminiszter úgy vélte, az intézetről nem beszélni kell, meg kell építeni.