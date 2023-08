VIDEÓ: Jack Martin Händlerre emlékeztek

A Szlovák Nemzeti Múzeum, a pozsonyi Zsidó Kultúra Múzeuma, a Szeredi Holokausztmúzeum, a pozsonyi német és osztrák nagykövetség közös szervezésében, valamint a Bruno Walter Zenei Napok és a Szlovákiai Zsidó Vallási Közösségek Központi Szövetsége támogatásával augusztus 30-án, a májusban elhunyt Jack Martin Händler születésnapja alkalmából koncertet és megemlékezést tartottak a hegedűművész, a karmester, a humanista tiszteletére a Szeredi Holokausztmúzeumban. A rendezvény az intézmény udvarán elültetett emlékfánál kezdődött, ahol egyebek mellett Ausztria pozsonyi nagykövete, Margit Bruck-Friedrich beszélt Jack Martin Händler nagyságáról. Kiemelte azt az igyekezetét, amely leginkább jellemezte őt, hogy egyfajta missziót folytatott azért, hogy összehozza a különböző korosztályú, más-más háttérrel rendelkező, különféle országban élő embereket.

„Vezénylés és gesztikulálás közben mintha állandóan hálót font volna maga körül, amelybe mi, más-más kultúrából érkező, más generációkhoz tartozó egyének mindnyájan beleakadtunk, de önként és örömmel benne maradtunk, hogy együttműködhessünk vele. Jacky szlovák állampolgár volt, aki megkapta az osztrák és német állampolgárságot is, de valójában egy igazi európai ember volt és humanista. Ma lenne a születésnapja. Valószínűleg bort innánk és a tortáján sok gyertya égne. Ő két végéről égette a gyertyát, talán ezért aludt ki ilyen hamar, de a gyertyája továbbra is fényt és meleget ad nekünk. Bízom benne, hogy a megszőtt hálóban mind benne maradunk, továbbra is az ő fényének és melegének közelében maradunk, és továbbra is folytathatjuk az együttműködést azokban a projektekben, amelyeket elkezdett, amelyekkel a múltra emlékezik, de a jövőbe tekint és az újabb generációkat összeköti”