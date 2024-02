IV. Vis Vitalis Téli Futás Párkányban (FOTÓK)

Háromszázötven résztvevővel, köztük 20 kisgyerekkel rajtolt ma a párkányi korzón az immár nemzetközivé terebélyesedő Vis Vitalis Téli Futás negyedik évfolyama. A gyermek futóversenyt a sétálóutcán tartották meg, 500 méteres távon, a felnőttek pedig a 3 kilométeres, a hat kilométeres és a 9 kilométeres szakaszra nevezhettek be. Elektronikus, digitális időmérés zajlott, a szervezők a távok szerinti kategóriákban nemek és korcsoportok szerint is díjazták a leggyorsabb futókat, a polgármester díját pedig a leggyorsabb párkányi versenyzők vehették át. A verseny remek hangulatban zajlott, a résztvevők egy közös, bemelegítő tornagyakorlat után álltak a rajtvonalhoz, a startpisztolyt Eugen Szabó, Párkány polgármestere sütötte el. A Vis Vitalis a párkányi tömegsport egyik legfontosabb eseményévé vált a négy év alatt, ma már nem csak helyiek futnak a versenyen, hanem magyarországi, esztergomi résztvevők, Párkány vonzáskörzetéből érkezők, futóklubok tagjai és más városok futói is. A futás a kisgyermekes, fiatal családok közt is egyre népszerűbb. Minden résztvevő névre szóló online oklevelet és emlékérmet kapott, a kategóriánkénti első három helyezett pedig tárgyi jutalomban is részesült. A legkisebb versenyzők – nyolcéves korig a szüleikkel együtt is futhattak az 500 méteres távon. A verseny napsütéses, szép időben zajlott, a részvevők egymásnak is drukkoltak és szurkoltak.