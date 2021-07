Az Interreg Szlovákia-Magyarország pályázatának köszönhetően közös projektet valósít meg a Galántai járásban fekvő Vezekény és a Győr-Moson-Sopron megyei Mosonszolnok Istennek dicsőség, egymásnak segítség címmel. Ennek részeként kétnapos találkozót tartottak Vezekényen, ahol a két település önkéntes tűzoltói találkoztak, cseréltek tapasztalatot és vettek részt szakmai előadáson. Zupko Tamás, Vezekény polgármestere a találkozó bevezetőjében kiemelte, rengeteget köszönhet a helyi tűzoltóknak, akik bármikor a település lakosainak segítségére vannak. “Nemcsak a természeti katasztrófáknál, tűzeseteknél számíthatunk rájuk, hanem a koronavírus-járvány megelőzésében is nagyon sokat tettek értünk, állandóan fertőtlenítették a falu közterületeit, intézményeit és tizenöt hétvégén voltak szolgálatban az országos tesztelések során. Szerepük nem csupán szimbolikus, hanem aktívan részt vesznek a falu életében. Fontos feladatuk a fiatalok nevelése, az önkéntes munkára való motiválása” - mondta el Zupko Tamás. Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke mutatta be a projektet és beszélt az úgynevezett kisprojektekről. Kiemelte, annak köszönhetően, hogy az Európai Unió a megyéknek adta át a pályázati források elosztásával kapcsolatos hatásköröket, szinte az egész rendelkezésre álló pénzösszeget fel tudták használni a pályázók. “Három szlovákiai és három magyarországi megye vett részt az Interreg kisprojektekben, mégpedig Pozsony, Nyitra és Nagyszombat, valamint Pest, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megye. Nagyszombat megye 900 ezer eurót költhetett a kisprojektekre. A 2013-2020-as időszakra kiírt pályázat lezárult, jelenleg a nyertes pályázatok megvalósítása zajlik. Általában a pályázók eszközvásárlásra, találkozók, szakmai konferenciák megvalósítására költik az elnyert összeget, amely esetenként 40-50 ezer euró, amit fele-fele arányban kell a pályázatban résztvevő partnereknek elkölteniük. Jelentős hozadéka a kisprojekteknek, hogy rendkívül felélénkült a határ két oldalán élők között a partnerkeresés, az együttműködés, élénk, virágzó kapcsolatok jöttek létre, amelyek megmaradnak a projekt megvalósítása után is” - fejtette ki Berényi József. Vezekény rendezvénysátrakat, asztalokat és padokat vásárolt az elnyert összegből, valamint egy-egy meleg és hideg ködképző gépet, amelyeket külső és belső terek fertőtlenítésére, szúnyogirtásra és más katasztrófa elhárítására lehet használni. Makai Zsuzsanna, a mosonszolnoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke ugyancsak kiemelte a jó kapcsolatok, együttműködés fontosságát, amelyet sikerült a két településnek kialakítania. Az egyesület szintén sátrat vásárolt a támogatásból, egy motorfecskendőt és egy akadálypályát, amelyeket a tűzoltóversenyekre való felkészülés során fognak tudni felhasználni. Vezekényhez hasonlóan szintén szakmai szemináriumot is szerveznek a pályázati pénzből.

Támogassa az ujszo.com-ot Az elmúlt időszakban arra kértük olvasóinkat, járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez annak érdekében, hogy a jelentős költségekkel járó hiteles, megbízható hírszolgáltatást hosszú távon biztosítani tudjuk. Köszönjük a pozitív fogadtatást. Jó érzés tudni, milyen sokan tartják fontosnak a független, magyar nyelvű újságírás fennmaradását Dél-Szlovákiában, és milyen sokan szeretik az Új Szót. A beérkezett támogatások lehetővé tették, hogy új munkatárssal bővítsük az ujszo.com professzionális csapatát, fejlesszük szolgáltatásainkat, növeljük az ügyeletben töltött órák számát. Nagyszerű eredmény ez olyan gazdasági környezetben, ahol a fejlesztések helyett a költségek visszafogása került sok helyen célkeresztbe. Hálásak vagyunk eddigi támogatásaikért, és kérjük, továbbra is segítsék az ujszo.com fejlesztését. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom