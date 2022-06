Ismét több tonnányi szeméttől tisztították meg a Bodrogot

A főként önkéntesekből álló csapatok az elmúlt két napban megközelítőleg 3-4 tonnányi kommunális hulladékot, üveget, műanyagot gyűjtöttek össze a folyó vízfelszínéről és partjáról. A folyót két nap alatt a határ mentén fekvő Zemplénben, Ladmócon, Szőlőskén, Bodrogszerdahelyen és Borsiban tisztították meg a szeméttől. „Immáron másodszor indítottuk el az úgynevezett enviromaraton nevű szemétgyűjtést. Míg egy évvel ezelőtt a határon túli magyar szomszédaink is bekapcsolódtak a programba és három nap alatt a szlovák oldalt követően Magyarországon, Felsőbereckinél folytatódott a szemétgyűjtés egészen Sárospatakig, idén csak a határ itteni oldalán zajlott a szemétszedés. Bár az előző évhez képest szemlátomást kevesebb szemetet találtunk, most is akadt bőven a hulladékból. Megközelítőleg 3-4 tonnányi szemetet zsákoltunk be, melyet később a parton szelektáltunk” – mondta Terézia Paňková, az ARR kommunikációs menedzsere. Az akcióba nemcsak a fent felsorolt szervezetek és vállalatok alkalmazottai és önkéntesei, hanem a Bodrog folyó mentén található önkormányzatok némelyike is bekapcsolódott.



Idegenek hulladéka

Pásztor Attila, a tőketerebesi járásbeli Zemplén település polgármestere nagyon örül a kezdeményezésnek, éppen ezért idén igyekeztek még több helyi lakost bevonni a takarításba. „A parton, az ártérben és a vízen is gyűjtöttük a hulladékot, s voltak olyan csapatok is, akik kajakokról halászták ki a szemetet. A múlt évihez már jóval kevesebb, de még mindig hihetetlen mennyiségű hulladékot sikerült összegyűjtenünk, ami kitűnő és egyben elszomorító eredmény. Hétfőn közel két pótkocsinyi szemét halmozódott fel. Nem állítom, hogy az összes hulladék külföldről úszott be országunk területére, azonban az összegyűlt flakonok és üveg palackok közel nyolcvan százaléka ukrán származású. Ezt a termékek feliratai is igazolják. S mivel a Bodrog az Ondava és a Latorca folyók összefolyásából jön létre, az utóbbi rengeteg szemetet sodor el a szomszédos Ukrajnából a mi területeinkre. A szemét túlnyomórészt műanyag flakonokból áll, de pléhdobozokat, építkezési hulladékot, gumiabroncsokat és egy karton cigarettát is kihalásztunk a folyóból” – mondta az Új Szónak Pásztor Attila.