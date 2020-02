Ismét megszámolták a denevéreket a Szlovák-karsztban

Matis István denevérszakértő az idei terepszemlét már a jászói barlangban is elvégezte, ahol hazánk egyik legidősebb denevérére, egy 26 és fél éves egyedre is rábukkantak.

Matis az Új Szónak elmondta, a denevérek számlálása azokon a telelőhelyeken zajlik, amelyek nemcsak hazai, hanem európai viszonylatban is jelentősek. „A közel három évtizede rendszeresen szervezett akció elsődleges célja, hogy a december elejétől március közepéig tartó időszakban megfigyeljük és feljegyezzük az egyes denevérfajok számát” – magyarázta lapunknak Matis István.



65 ezer egyed

Mint kiderült, a legnépesebb denevérfaj a barlangokban az idei enyhe tél során a közönséges törpedenevér, melynél mintegy 60 000 egyedszámot regisztrálnak Európa harmadik legnagyobb telelőhelyén.

„Európában mindössze további két jelentős méretű telelőhelyről tudunk: az egyik Bulgáriában, a másik pedig Romániában van. Az idei tél az előző telekhez hasonló volt, vagyis nem volt hosszú, folyamatos hideg időszak. Ebből kifolyólag a hidegkerülő denevérfajok nem nagyon vonultak be a barlangokba. A legtöbb hely üres volt, vagy csak minimális létszámban voltak jelen az olyan hidegkedvelő fajok, mint például a nyugati piszedenevér, az északi kései denevér, vagy a bajuszos denevér. Az állandó felmelegedésnek és az egyre enyhébb teleknek köszönhetően ma már olyan, úgymond melegkedvelő fajok jelennek meg, amelyek az évezred elején még nem voltak jellemzőek ezekre a helyekre. A feljegyzéseink szerint az eddig megvizsgált barlangokban 18 denevérfaj telel, melyek összességükben a 65 ezres darabszámot is elérik” – magyarázta a szakember.

Legidősebb denevér

Matis István szerint a márciusig tartó számlálás újabb érdekességeket eredményezhet, ezért a folyamat során szerzett adatok életbevágóan fontosak a telelőhelyek menedzselése és védelme szempontjából. „Az évről évre történő számlálások még számunkra is újabbnál újabb érdekességeket és meglepetéseket eredményeznek. A Kassához közeli jászói barlangban nemrégiben egy eredetileg Magyarországról származó nagy patkósdenevért találtunk, melyet még 1993-ban gyűrűztek meg a magyar kollégák. Ennek fejében kijelenthetjük, hogy egy 26,5 éves denevérről van szó, mely saját fajtáján belül Szlovákia legidősebbjének számít” – mondta Matis István.



Koronavírus

A jelenleg terjedő koronavírus terjedése kapcsán végezetül azt is megjegyezte, annak ellenére, hogy szinte közvetlen kapcsolatba kerül a denevérekkel, semmilyen szinten sem veszélyeztetik őt, ugyanis az európai denevéreknél nincs jelen a koronavírus emberekre átterjedő típusa. „A koronavírus egyébként sem terjed át a denevérekről az emberekre csak úgy, hogy meglátogatjuk az ő környzetüket” – zárta Matis István.