Ismét elindult a műhavas szánkózás a komáromi víztoronynál

Habár decemberben természetes havon is lehetséges volt szánkózni a víztoronynál, a karácsonyi felmelegedés végleg véget vetett az akkori hótakarónak. Januárban pedig hiába van már pár napja újra téli hideg, a számottevő havazás még várat magára. Emiatt ismét szükség volt a Richard Kneizel vállalkozó által biztosított hóágyúkra. A kezdeményezést a város és a KOMVaK támogatta.

A tavalyi évhez képest idén több, szám szerint három hóágyú biztosítja a havat. Jelentős újítás, hogy a vállalkozó egy büfét is nyitott, ill. zene is van, a várakozó szülők pedig melegítőket is igénybe vehetnek, ha átfáztak. Az ideiglenes pálya vége biztonságos, hiszen kerítés véd attól, hogy valaki esetleg kicsússzon a járdára.

„Lényegében a vízhez való hozzáférésben segítünk a vállalkozónak, de az önkormányzat költségei így is szinte a nullához közelítenek“ – közölte lapunkkal Kezsegh Béla (független) polgármester. Hozzátette, egyelőre úgy tűnik, az időjárás ideális lesz – s valójában csak ettől függ a hótakaró fenntartása. Az sem okoz majd gondot, ha pár napon keresztül kicsivel fagypont fölé emelkedik a hőmérséklet.