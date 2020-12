Iskolanyitás: a többség nem tesztelne

Vissza az iskolapadokba! Pedagógus, szülő és a diák is azt szeretné, ha ismét visszaállna a klasszikus oktatás. A kérdés csak az, hogyan lehetne mindezt elérni, hiszen a diákok tesztelésére a szülők nemmel válaszolnak. Kérdés az is, hogy lenne-e kapacitás a szűrés lebonyolítására?

Vissza az iskolapadokba! Pedagógus, szülő és a diák is azt szeretné, ha ismét visszaállna a klasszikus oktatás. A kérdés csak az, hogyan lehetne mindezt elérni, hiszen a diákok tesztelésére a szülők nemmel válaszolnak. Kérdés az is, hogy lenne-e kapacitás a szűrés lebonyolítására?

A Nagymegyeri Bartók Béla Alapiskolában egyelőre maradnak az online oktatásnál. Soóky Marián igazgató szerint a karácsonyi szünetig nem lenne célszerű letesztelni a diákokat, de azt szeretné, ha januárban már visszatérhetnének az iskolába.„ Jól működik az online oktatás, kidolgoztunk egy speciális órarendet, de ez így nem egészséges. Az iskola azért van, hogy járjunk oda. Az online órán kivétel nélkül szinte mindenki ott vanˮ – mondta Soóky Marián.

Gyűjtik az adatokat

Dunaszerdahelyen felmérik a helyzetet az iskolákban. Masszi János, a Vámbéry Ármin Alapiskola igazgatója közölte, hogy a városi hivatalban gyűjtik az adatokat. „Elképzelhetőnek tartom azt is, hogy az alsó tagozattal folytassuk tovább a tanítást. A szemaforos rendszer működőképes, egyszerűbb egy-egy osztályt karanténba küldeni, ha közben a többi diák folytathatja a munkát. Igyekeznünk kell megtalálni az arany középutatˮ – folytatta az igazgató.

A rendelettel szemben

A galántai Kodály Zoltán Gimnázium továbbra is ahhoz a minisztériumi rendelethez tartja magát, mi szerint távoktatás zajlik minden osztályban. „Még mindig a távoktatásról szóló miniszteri rendelet az aktuális, azon túl nem látunk semmit. Ameddig nem tudjuk a feltételeit ennek a folyamatnak, addig nem tudunk változtatni a jelenlegi helyzeten. Egyelőre sem a megye, sem az iskola nincs abban a helyzetben, hogy az előírásokból kiindulva ki lehessen nyitni az iskolát. Azok az iskolák, amelyek már megnyitottak, a miniszteri rendelettel ellentétben nyitottak meg, mert nincs olyan rendelet, amely alapján nyithatnának. Amint lehet, azonnal szeretnénk visszatérni az intézménybe” – hangsúlyozta Marsall János igazgató.

Gondolkodni és cselekedni

A miniszterelnök legutóbbi bejelentésével kapcsolatban, mi szerint akkor térhetnének vissza a diákok az iskolapadba, ha őket és mindegyikük egyik szülőjét is letesztelték, Marsall János elmondta, szerinte mindkét szülőt le kellene tesztelni és csak akkor lehetne visszatérni a rendes oktatáshoz, ha mindegyikük teszteredménye negatív lenne, illetve a tanároké is.

„Ezek a dolgok nincsenek részleteiben szakemberekkel végigtárgyalva. Először felmerül egy ötlet és utána gondolkodnak el azon, hogyan lehetne átültetni a gyakorlatba. Véleményem szerint előbb át kellene gondolni, hogy abban a törvényes közegben, amelyben dolgozunk, mennyire megvalósítható a tesztelés, majd az iskolák újranyitása, megteremteni hozzá az összes szükséges feltételt, rendeletbe foglalni, kiadni azt és utána lehetne mindezt megvalósítani. A fenntartó csak azután tud lépni, ha megvan hozzá a törvényes keret. Mi biztos, hogy elsőként fogunk reagálni. Sokkal több most a fertőzött és ezáltal a probléma a szociális otthonokban és a kórházakban, nem biztos, hogy az iskolákat kellene előtérbe helyezni” – fogalmazott.

Az igazgató hozzátette, mivel a tesztelés önkéntes, ezért még nem mérték fel sem a diákok, sem a szülők állásfoglalását, szeretnék-e, ha az iskola elvégezné a mintavételt. A galántai gimnáziumban Marsall János tudomása szerint jelenleg nincs sem a tanárok, sem a diákok között koronavírussal fertőzött személy, és zavartalanul folyik a távoktatás.

Kaotikus intézkedések

„Maradunk a távoktatásnál, kis létszámú gimnáziumunkban nincs értelme ezen változtatni az ünnepek előtt. A fenntartónktól, Nyitra megyétől sem kaptunk erre vonatkozó újabb, vagy más utasításokat. A távoktatás nem kis feladatot ró a pedagógusokra és a diákokra, de rugalmasan zajlik, mi több, sikerült bevonnunk a nálunk gyakorlatozó leendő pedagógusokat, egyetemi hallgatókat is ebbe a közös munkába. Most is egy ilyen mintatórát követek figyelemmel. Némileg kaotikusnak tartom az új válságintézkedéseket, és a december 7-én érkezettek kapcsán is csak ezt tudom mondani. Eddig bejártam a Pázmány Péter Gimnáziumba, onnan tartottam a távoktatást, ám a legújabb rendelet szerint az iskola területére, épületébe belépő alkalmazottaknak, pedagógusoknak, diákoknak friss negatív teszteredményre van szükségük. A rendelet szerint kivételt képeznek a távoktatásban résztvevők. Ez így nem teljesen érthető, mivel magam is távoktatói minősítésben mennék be az épületbe. Más megyei fenntartású oktatási intézmények vezetőivel is egyeztettem, véleményünk szerint az ünnepekig marad az iskolákon a távoktatás, nem végeztünk előzetes felmérést a múlt héten kiadott iskolai próbatesztelések kapcsán a diákok és a szüleik közöttˮ – mondta Peternai Zsuzsanna, az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium igazgatója.

Fertőzés miatt zárva

Udvardon még nem döntöttek arról, hogy újraindítják az oktatást a felső tagozaton, várhatóan csak a hét közepén határoznak. Az érsekújvári járásbeli Szímőn hétfőtől kénytelenek voltak bezárni a Jedlik Ányos Alapiskola alsó tagozatát is egy fertőzött tanuló miatt. Bób János, Szímő polgármestere ezzel kapcsolatban elmondta, hétfőn reggel egy haláleset is történt a községben koronavírus-fertőzés miatt, ezért jelenleg egyáltalán nem gondolkodnak azon, hogy újraindítanák az oktatást.

Ne tömegközlekedjenek!

Andruska Csilla, a lévai Juhász Gyula Alapiskola igazgatója elmondta, a fenntartójuk sem javasolta a felső tagozat megnyitását, és az iskola vezetése sem tartja jó ötletnek. Az alsó tagozaton jelenleg is zavartalanul folyik az oktatás. „Számos beutazó, vidéki tanulónk van a felső tagozaton, nem tartanám helyesnek, ha tömegközlekedési eszközön utaznának be naponta, mert rugalmasan zajlik a távoktatás. Sikerként könyveljük el azonban, hogy a felső tagozatos, hátrányos helyzetű tanulóinkból egy ötfős csoportot hoztunk létre. Bejárnak az iskolába, velük külön foglalkoznak a pedagógusaink. Nem sikerült őket bevonnunk a távoktatásba, feladatlapokat kaptak, de ezt nem tartottuk elégséges, hatékony megoldásnak, mert velük korábban is gondok voltak az iskolában” – fejtette ki Andruska Csilla.

Kéthetente tesztelni

„Mivel még iskolánk fenntartója, Kassa megye nem hozott végleges döntést, én sem tudok definitív választ adni. Az viszont biztos, hogy iskolánk támogatja a diákok visszatérését és az azzal járó tesztelést. A megye felmérése szerint a kassai kerületbeli iskolákban a megkérdezett szülők és diákok mintegy 35 százaléka támogatja a tesztelést, ez viszont nagyon kevés az újranyitáshoz. Mivel sok olyan iskola van, melyek megnyitásával az iskolai kollégiumokat is meg kellene nyitni, nem egyszerű a feladat, nálunk jóval egyszerűbb a helyzet. Diákjaink túlnyomó része a környező falvakból jár be, nincs szükségük szállásra, így a mi újraindulásunk is valamivel könnyebb lehet. Mi azt szeretnénk, hogy legalább a negyedikesek és a legkisebbek, tehát a primás elsős diákok visszatérhessenek az iskolapadokba. A tesztelést azért is támogatjuk, mert jelenleg több diákunk is koronavírusos, így ki tudnánk szűrni a fertőzötteket. Persze a helyzetet csak egy folyamatos teszteléssel lehetne orvosolni, meglátásaim szerint legalább kéthetente egyszer mindenkit le kellene tesztelni. Fontos megemlíteni, hogy míg a diákoknak a közösségi élet és az osztálytársak hiányoznak a legjobban, addig a tanáraink is érzékelik a gyermekek és a személyes oktatás hiányátˮ – mondta az Új Szónak Dobos Gábor, a királyhelmeci gimnázium igazgatója.

Karácsonyig nem nyitnak

Gútán az önkormányzathoz tartozó alapiskolákban marad a távoktatás – erről adott ki határozatot hétfő reggel Horváth Árpád (MKP) polgármester. A városvezető az Új Szónak elmondta, a városi hivatal, a Közös Tanügyi Hivatal és az alpolgármester arra a következtetésre jutottak, hogy ilyen feltételek mellett nem lehet megnyitni az iskolákat. A polgármester elmondta, úgy döntöttek, hogy maradjon inkább a távoktatás megszokott rendje, hiszen már a téli szünetig sincs sok hátra. Lapunknak Kacz Jenő, a gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola igazgatója elmondta, az elmúlt hétvégén az osztályfőnökök felmérték a diákok és a szülők hajlandóságát a tesztelésre. A több mint 100 tanulót érintő felmérés eredménye szerint a megkérdezettek 80%-a nem teszteltetné magát. „Összhangban van a közakarat az önkormányzati döntésselˮ – összegezte a helyzetet az igazgató, aki egyébként úgy látja, nem sok értelme volna két hétre visszaengedni az iskolákba a gyerekeket a karácsonyi szünet előtt.

Szülői nem a szűrésre

Párkányban az Ady Endre Alapiskola és a helyi, Ady utcai szlovák nyelvű alapiskola felső tagozatosai is otthon maradnak, távoktatásban tanulnak január nyolcadikáig – értesült lapunk a fenntartótól. Párkány polgármestere, Eugen Szabó lapunknak úgy nyilatkozott, az intézmények előzetesen felmérték a szülők és a diákok körében, hányan teszteltetnék le a gyermeküket és magukat, a többség szerint inkább a távoktatás mellett maradnának.

„Köztisztviselőként és szülőként is az a véleményem, hogy a gyereknek iskolában a helye, de a jelenlegi helyzetben a tesztelésnek több hátulütője van, ezért úgy döntöttünk, a felső tagozatosok otthonról tanulnak, továbbra is. Például nem tudhatjuk, hogy a gyerekek, ha visszaengednénk őket, nem fertőznék-e meg egymást, ráadásul a tömeges tesztelés és a fertőtlenítés kérdése sem olyan egyszerű”

– tette hozzá a polgármester.

Bacsó Péter, az Ady Endre Alapiskola igazgatója szerint a szülők hetvenöt százaléka ellenezte a tesztelést. Az előírások szerint ugyanakkor felső tagozatos diák negatív teszt nélkül be se léphetne az iskola épületébe. Az Ady Endre Alapiskolának 670 diákja van, a felső tagozaton 421-en tanulnak. Jelenleg csak az alsó tagozatosok járnak iskolába, ez 11 osztályt jelent.

Nem lenne kapacitás

Komáromban van olyan iskola, amely már a múlt hét folyamán pontosan felmérte a tesztelési igényeket. A Selye János Gimnázium igazgatója, Andruskó Imre megkeresésünkre elmondta, összesen 458 diák, illetve fejenként egy családtagjuk válasza érkezett vissza hozzájuk, s mintegy 60%-uk nem hajlandó leteszteltetni magát. Ugyanakkor a tanári kar 90%-a nyitottan áll a szűrővizsgálathoz azért, hogy a gyerekek visszajöhessenek az iskolaépületbe. Andruskó felhívta a figyelmet arra, hogy a komáromi tesztelési kapacitások minden jel szerint nem tudnának megbirkózni a városban működő iskolák diákjaival és azok szülőivel, ha hirtelen a város összes tanintézménye el akarná végeztetni a szűrővizsgálatot.

(béva, tb, szaz, vp, nr, buch)