Irányítás alatt tartja a járványhelyzetet a komáromi kórház

Komárom | Úgy tűnik, a legnehezebb időszakot már letudta a kórház még akkor is, ha a járványhullám csökkenése nem látványos – közölte a komáromi intézményt is fenntartó AGEL csoport.

A jelek szerint az elfogadott szervezeti óvintézkedések biztosították a kórház megbízható működését. „Ma reggel 8 órakor 12 koronavírusos pácienst tartunk nyilván, további 6 személy pedig kötelező karanténban van. Senki sincs közülük lélegeztetőgépen“ – mondta Miroslav Jaška kórházigazgató. Az alkalmazottak közül 17-nél mutatták ki a vizsgálatok a fertőzést, további heten pedig karanténidejüket töltik.

Visszaállt a megszokott működési rend a neurológiai, az onkológiai és a sebészeti osztályokon, míg a jövő hét kezdetétől megnyit a tartósan betegek osztálya is. Újra elvégezik a tervezett műtéteket, az ambuláns rendelések pedig korlátozások nélkül zajlanak. A múlt hét folyamán 372 PCR- és 1520 antigéntesztet végeztek el a kórház mobil tesztelő állomásán, amelyek közül 62 esetben bizonyult pozitívnak az eredmény. Emellett 270 kórházi alkalmazott, valamint a betegek is átestek a vizsgálaton, ezek között 5 koronavírusos fertőzésre derült fény. A kórházban továbbra is fenntartják a látogatási tilalmat – kivételt képeznek a végstádiumban levő betegek. Ezekben az esetekben a kórházigazgató és az érintett osztály vezető adhat engedélyt a látogatásra. (AGEL)