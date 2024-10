Ipolysági iskolaügyi petíció – a megyei testület tudomásul vette

Az ipolysági iskolaösszevonás és egyben a fenntartóváltás szándékával még korábban Nyitra megye kereste meg Ipolyság városát. Ennek több oka volt, ill. van a legutóbbi megyei képviselő-testületi ülésre beterjesztett anyag szerint. Egyikük az alacsony diáklétszám (sem a magyar, sem a szlovák gimnázium nem rendelkezik 100-nál több diákkal), valamint az iskolaépületek kapacitásának nem elég magas kihasználtsága. Továbbá 110-123%-ot tesz a normatív támogatások mértéke, a pénzhiány miatt pedig hozzá kell járulni az energiaköltségek finanszírozásához is.

Számolni kellett az oktatási minisztérium által kilátásba helyezett törvényi változtatásokkal is, amelyekkel a középiskolák számát észszerűsítenék Szlovákiában. Ezt tavasszal jelentették be, a megyéktől pedig szeptemberig várták a javaslatokat. Nyitra megye oktatási bizottságának képviselői még idén augusztusban tárgyaltak minderről a szaktárca képviselőivel.

Két magyar és két szlovák iskola tömörülne

Helyi szinten a városvezetés még 2023 elején találkozót kezdeményezett az Ipolyságoz tartozó alapiskolák, valamint a szlovák és a magyar tannyelvű gimnáziumok igazgatóival. Az egyeztetés eredménye volt az a javaslat, mely szerint az alapiskolákat és a gimnáziumokat össze kéne vonni. A 2023 november végi ülésén a város képviselő-testület aztán tudomásul vette az önkormányzat szándékát, miszerint a városban létrejönne két-két egységből álló összevont iskolák jönnének létre.

A magyar tannyelvű egységes intézmény részét képezné a Pongrácz Lajos Alapiskola és a Szondy György Gimnázium, míg a szlovák összevont iskolába a szlovák tannyelvű gimnázium és a Janko Kráľ Alapiskola tartozna. Ipolyság szándékát idei szeptemberi ülésén hevesebb vitáktól sem mentesen vette tudomásul a megyei képviselő-testület.

Az összevonások második lehetőségeként felmerült az is, hogy a városban működő három középiskolát vonják össze. A két gimnázium mellett ide tartozna a Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, amelybe azonban lényegesen több diák jár, ill. a közvélekedés szerint ez az intézmény önállóan is életképes.

Számos kifogás

Ipolyságon időközben három petíció is indult amelyek közül a szlovák gimnázium támogatói 830 aláírást gyűjtöttek össze. A szöveg szerint nem egyeznek bele abba, hogy Nyitra megye helyett Ipolyság városa vegye át a szlovák tannyelvű gimnázium fenntartói szerepkörét. Ezeket az aláírásokat szeptember 23-án kapta kézhez a megyei hivatal.

A petíció nyolc pontban foglalja össze a fenntartóváltás iránti kifogásokat. A tiltakozók egyrészt úgy látják, hogy az intézményt 2002 óta kezelő megye pontosan tisztában van azokkal a regionális sajátosságokkal, amelyek régóta nehezítik a szlovák tannyelvű gimnázium működését – miközben pedig biztosítja annak működési feltételeit. Ebbe gyakorlatilag beletartozik az iskolaépület (amely egyébként közös a Szondy György Gimnáziummal) balesetveszélyes állapotának felszámolása, s energiahatékonyságának javítása. A megye szerintük egyben az iskola hatékony módszertani működését is biztosítja. A jelenlegi helyzetben szerintük mindenféle biztosíték hiányzik arra nézve, hogy a fenntartóváltás esetén tartható lesz a gimnázium finanszírozása. A tiltakozók úgy látják, több minden hiányzik jelenleg: ide lehet érteni az iskola jövőjéről való konstruktív vitát, de nem áll rendelkezésre pénzügyi elemzés, elvi tervezés vagy a városi költségvetéssel kapcsolatos hatástanulmány sem, s hiányoznak az épület javítására és fenntartására, ill. az intézmény modernizálására vonatkozó garanciák. Továbbá úgy látják, veszélyben vannak a futó gimnáziumi projektek is. Végül felhívják a figyelmet arra, hogy a középiskolák hálózatának optimalizációjára vonatkozó, előkészületben levő törvény kockázatokat hordoz magában, ill. a kéttanyelvű oktatás újbóli bevezetését is kifogásolják.

Vita nélkül elfogadták – folytatása következik

A képviselők közül az ülésen senki sem fűzött megjegyzéseket a petícióhoz, ill. magához a témához – egyszerűen csak a petíció tudomásulvételéről szavaztak. A folytatás már a következő, december 9-i rendes ülésen esedékes. A megyei hivatalnak Ipolyság városával közösen erre a tanácskozásra kell kidolgoznia a lehetséges alternatívákat.