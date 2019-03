Idővel gördülékenyebbé válhat Komárom közlekedése

Ezek a Vág-híd rekonstrukcióját, a határátkelőnél egy körforgalom építését, a városon való folyamatosabb áthaladás érdekében a kereszteződések átszervezését, valamint I/64-es főút izsai lehajtójának átépítését érintik.

Bastrnák Tibor közel egy évvel ezelőtt hasonló sajtótájékoztatón már beszélt ezekről a beruházásokról, és akkor is, és most is rámutatott: amíg egy-egy tervezet eljut a megvalósításig, az a hosszas engedélyeztetési folyamatok, a törvényileg előírt határidők, a nehézkes közbeszerzések és nem ritkán egy-egy polgár akadékoskodása miatt évekig eltart. Még akkor is, ha egyébként az anyagi forrás már rendelkezésre áll. A határátkelő átépítéséhez szükséges engedélyeket például az eredetileg tervezett tavaly június helyett csak mostanra tudta véglegesíteni a város. A beruházó Szlovák Útkezelő Vállalat (SSC) ezután készítheti a tervdokumentációt, a kivitelezés kezdete idén novemberben, a befejezés jövő áprilisban várható. A beruházás értéke 760 ezer euró.

A tulajdonképpen két hídból álló Vág-híd esetében az SSC tavaly elvégezte a diagnosztikai feladatokat. Az építkezési engedély beszerzésének határideje2 019 vége, a tényleges felújítás 2020 második felében indul és jó esetben 2021 májusában fejeződik be. Az előkészületi munkákra 146 ezer eurót, a kivitelezésre 2020-ben 466 ezer, 2021-ben 2,4 millió eurót szán az SSC. „Nagyon fontos, hogy ezek a tételek már szerepelnek az SSC költségvetésében – tájékoztatott a parlamenti képviselő. – Bízom benne, hogy a társaság vezetőivel folytatott rendszeres egyeztetés eredményeként sikerül elérni, hogy a jövő évi pénzügyi tervükben a problémás kereszteződések átalakítására is különítsék el a szükséges összeget.” A várost átszelő főúton az egyes problémás, jelzőlámpás kereszteződések átszervezésére azért lenne szükség, mert a reggeli csúcsforgalomban már most dugók alakulnak ki. Az új Duna-híd átadása után pedig még nagyobb forgalomra lehet számítani.

„Az izsai letérő átszervezése jelenleg nem szerepel az SSC beruházási tervében, de ez nem azt jelenti, hogy le kellene róla mondani – monda Bastrnák Tibor. – A régió polgármestereit arra biztattam, hogy közösen készítsék el a terveket és szerezzék meg az építkezési engedélyt, amit az SSC asztalára lehet tenni. Ilyen stádiumban már könnyebben tudunk lobbizni a cégnél, főleg úgy, hogy Érsek Árpád építésügyi miniszter is ígéretet tett arra, hogy az izsai kereszteződést is beveszik a kereszteződések modernizációjára szolgáló operatív programba.”