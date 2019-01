Húsz év után először marad el a kassai Csermely Kórus újévi koncertje

A kórus újévi koncertje két évtizeden át elmaradhatatlan része volt a szlovákiai magyar kulturális életnek, de a szervezőknek egyre nehezebb dolguk volt. „Korábban sokkal jobban működött a támogatási rendszer, ma egyre nagyobb gondot jelent az anyagiak előteremtése. Meglátásom szerint évek óta egyre kevesebb támogatás érkezik az ország keleti csücskébe, és a Kisebbségi Kulturális Alap pályázatai sem úgy működnek, ahogy kellene” – nyilatkozta lapunknak Havasi Viktória, a koncert főszervezője. Az idei rendezvényt nem csupán az anyagiak hiánya miatt kellett lemondani, hanem azért is, mert a Kassai Állami Filharmónia zenészei nem vállalták a fellépést. „Novemberben kiderült, hogy a január elsejei újévi koncert után, melyet a filharmónia szervezett, minden zenész szabadságra ment. Megpróbáltunk a Kassai Állami Színházból zenészeket felkérni, illetve a filharmónia egyes zenészeit is megszólítottuk, de olyan gázsit kértek, amit nem tudtuk volna kifizetni. Nagyon sokan azt hiszik, hogy az újévi koncerteket a profit miatt rendezzük meg, holott örültünk, ha mindenkit és mindent ki tudtunk fizetni” – panaszolta lapunknak Havasi Viktória. Hozzátette, a rendezvény költségvetését tekintve már az előző években sem volt rózsás a helyzet, és szponzorok is kevés van, de mivel a filharmónia idén 350 euróval megemelte a bérleti díjakat, azt már nem tudták volna megfizetni. „Nagyon kellemetlen ez a helyzet, ugyanis a zenészekkel és a művészekkel már korábban megegyeztünk. A támogatók közül csak a kassai magyar főkonzulátus keresett fel minket azzal a céllal, hogy kifizetik a terem bérleti díját. Nagyon hálásak vagyunk nekik ezért, de még így sem tudtuk vállalni” – magyarázta Havasi Viktória, és hozzátette, más zenészeket is hívhattak volna, vagy egy zongorista helyettesíthette volna a filharmónia muzsikusait, de mindez a rendezvény színvonalának rovására ment volna.

Marianna Lechmanová, a kassai filharmónia PR-menedzsere elmondta, valóban szabadságon vannak a zenészek, Jaroslav Hantke, a filharmónia munkatársa pedig közölte, a Csermely Kórus koncertjére azért lett volna 350 euróval drágább a bérleti díj, mert a délelőtti próbát is náluk akarták tartani, ami szintén pénzbe kerül. Havasi szerint ez az érvelés sántít, ugyanis az előző években is a filharmóniában próbáltak a koncert előtt, a bérleti díj mégsem volt magasabb. A kassai Csermely Kórus tavaly ünnepelte megalakulásának 45. évfordulóját, de mivel az akkorra tervezett ünnepségre sem kapták meg a kulturális alaptól a támogatást, csak idén, január 26-án rendezik meg koncertjüket a kassai szemináriumi templomban. „Húsz év alatt sosem halasztottuk el az újévi koncertünket, eddig mindig sikerült áthidalni a nehézségeket. A 2020-as koncertünkre még megvan a filharmóniában a foglalásunk, de még nem tudjuk, hogyan tovább” – zárta Havasi Viktória.