Hűsölés párakapunál, szökőkútnál

Koller Erika városi szóvivő elmondása szerint ilyen módon is szerettek volna kedveskedni a városnapokra látogatóknak. Érsekújvárban a Fő téren, a plébániatemplomnál lévő, vízgyűjtőként is szolgáló szökőkútnál és a városházánál lévő, ugyancsak vízgyűjtőként működő, kis híddal kiegészített vízfelületnél frissülhetnek fel a járókelők. Ma és holnap is várják a zenekedvelőket a Castrum Revue butikfesztivál kora esti rendezvényeire a Fogd bástyánál. Léván a Hősök terén, a városházával szembeni területen található szökőkútnál hűsölhetnek a sétálók. A hűs erdei sétákról le kell mondaniuk a Léva térségében élőknek, mivel az afrikai sertéspestis terjedése miatt már a Csenke városrésztől tilos az erdőjárás, gombászás.