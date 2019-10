Hulladékgyűjtő telep létesül Párkányban

Mivel a szóban forgó területet Párkány közérdekű célra használná, ezért az állami tulajdonról szóló törvény értelmében igen kedvező áron, az eredeti érték 10 százalékáért, azaz 4700 euróért vehette meg a belügyi tárcától.



Hulladékgyűjtő telep



A város saját hulladékbegyűjtő telepet létesítene rajta. „A területet hulladékgazdálkodás, hulladékosztályozás céljára szemeltük ki, és itt építenénk egy új komposztálót is? – közölte lapunkkal Sipos István, a városháza szakelőadója. A kéthektáros területből 1800 négyzetmétert a város egy helyi polgári társulásnak ad át és kerít el, ahol kutyamenhely létesül. Az elhanyagolt telket már kitisztították, és hamarosan elkerítik. Párkány azt is tervezi, hogy a komposztálással és a hulladékudvarral kapcsolatban saját műszaki eszközöket vásárolna. „Osztályozó berendezések és a városban üzemeltetett különféle traktorok, gyűjtőautók beszerzéséről van szó. Tehát mindenképpen javulna a géppark azon része is, amivel a lakosok naponta találkoznak, az utcai hulladék-begyűjtő autó, a berakó vagy a szervizkocsi? – taglalta Eugen Szabó, Párkány polgármestere.



Közmunkások bázisa



Képviselő-testületi jóváhagyás alapján Párkány a belügyi tárcától megvett egy régen, a rendszerváltás előtt óvodának helyet adó épületet is. A belvárosban található, régi fürdő melletti, stratégiai értékű ingatlanról van szó. Itt a tervek szerint a közmunkások műszaki központját és napközi bázisát alakítanák ki. A belső helyiségekből már elhordták a szemetet és a lomot, az épület körül – két és fél méter szélességben – pedig kivágták a bozótost és kitakarítottak. A felújításhoz viszont további összegekre lesz szükség, mert az ingatlan sokáig üresen állt.