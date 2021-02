Hogyan kerülhet egy Covid-pozitív hajléktalan az utcára?

Lapunk február 12. számában a Kórházból az utcára című cikkünkben már foglalkoztunk a hajléktalan férfi történetével.

A 60 év fölötti, a bal oldalára néhány hete részlegesen béna férfit február 8-án és 9-én is a komáromi kórházba szállították be. Információink szerint 9-én az önkéntesek és a városi hivatal is jelezték a kórháznak: az éjszakai mínuszok miatt folyamatosan üzemelő melegedőbe vigyék őt, ne pedig az utcára. Ráadásul állítólag maga a hajléktalan is ezt közölte a mentősökkel. Miután ismét az utcán rakták ki, civilek, a városi hivatal és a városi rendőrség összefogásának köszönhetően végül bekerült a melegedőbe. Hogy ez miért nem történt meg a kórházi ápolást követően, az továbbra sem világos, gyaníthatóan kommunikációs zavar miatt volt így.

Az ügyben különös csavart jelentett a tény, hogy múlt heti megkeresésünkre a komáromi kórházat üzemeltető AGEL SK csoport szóvivője, Martina Pavliková többek között azt válaszolta, a férfi Covid-pozitív volt. Ez az információ több olvasónkban és a hajléktalannak segítő önkéntesekben is kételyeket ébresztett. Az egyik segítő, Kollár Zoltán vállalkozó lapunknak megmutatta a hajléktalan személy február 9-i antigéntesztjéről szóló tanúsítványt, amelyen egyértelműen az szerepel, hogy az eredmény negatív. Információink szerint az illetőnek valószínűleg az első kórházi ápolásakor elvégzett, még febuár 8-i teszteredménye lehetett pozitív.

Az eset azért is ellentmondásos, mert ha a hajléktalan tényleg fertőzötten került vissza az utcára, úgy a nyilvános térben tovább terjeszthette volna a vírust – arról nem is beszélve, hogy a jelenlegi súlyos járványhelyzetben bármikor bekövetkezhet egy hasonló eset.

Martina Pavlikovát másodszor is megkerestük azzal a kérdéssel, hogy a férfi mindkét esetben pozitív volt vagy sem. „Minden Önnek nyújtott információ teljességgel megfelel a valóságnak” – válaszolta a szóvivő, amely valószínűleg „igent” jelent.

Ki segítsen?

A kórháznak ezenkívül újra feltettük a korábbi kérdésünket, miszerint igazodnak-e bármilyen protokollhoz, amely a Covid-pozitív fedél nélküli emberekre vonatkozik. Martin Pavliková azt közölte, ők minden pácienst – függetlenül attól, hogy hajléktalanok-e vagy sem – ugyanúgy kezelnek, ami az egészségügyi gondozást illeti. Az illető férfi esetében is így jártak el, további kórházi ápolást nem igényelt az állapota. „A segítségnyújtás kérdése, a férfi szociális helyzetének megoldása stb., nem a kórház feladata, hanem más, ezzel foglalkozó szervezeteké” – válaszolt a szóvivő.

Megkérdeztük a Közegészségügyi Hivatalt (ÚVZ) is arról, hogy általánosságban mi a teendője egy egészségügyi intézetnek, ha egy hajléktalannál kimutatják a koronavírus jelenlétét. Kérdésünket az egészségügyi minisztériumnak továbbították, amelynek szóvivője, Zuzana Eliášová lapunkkal azt közölte, Covid-pozitív hajléktalanokat akkor tarthatnak bent a kórházban, ha ezt az egészségügyi állapotuk indokolttá teszi. „Más esetben az orvos tájékoztatja arról, hogy mit kell tennie a fertőzés terjedésének megakadályozásáért és a gyógyulásért. Valamint arról is, hogy mi a teendő az egészségügyi állapot romlása esetén, valamint figyelmezteti a mentőszolgálattal való kapcsolatteremtés lehetőségére. Egyes önkormányzatok karanténcentrumokat biztosítanak a Covid-pozitív hajléktalanok számára.” A minisztérium válasza alapján tehát úgy tűnik, közvetve akár nyugtázni lehet az utcai „karantént” is. Ettől függetlenül Helena Uríčková, a Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ) epidemiológusa megkeresésünkre azt mondta, ha a hajléktalan Covid-tesztje pozitív volt, úgy karanténba kellett volna helyezni, amit a városnak kéne biztosítania a saját válságterve alapján.

Továbbra is a melegedőn

A komáromi melegedőt az elmúlt csaknem két hétben a hajléktalanok nappal is használhatták a fagyos időjárás miatt. Koncz Adriana, a városi hivatal szociális osztályának vezetője az Új Szónak elmondta, az érintett személyek számára ez a lehetőség még mindig adott, emellett pedig ők maguk is letesztelték őket, az illető férfi eredménye továbbra is negatív.