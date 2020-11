Hétvégén harmadszor tesztelik a lakosokat

Az újabb tesztelést Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter jelentette be a központi válságstáb hétfői tanácskozása után. Az intézkedés Szlovákia-szerte 458 települést érint, ebből 42 magyarlakta. A Dunaszerdahelyi járásban 5 községben, Bakán, Egyházkarcsán, Gombán, Nyékvárkonyon és Vajkán lesz harmadik forduló.

Bakán az országos tesztelés első fordulójában két százalék felett volt a pozitív tesztek aránya, ez a szám a második forduló után csökkent ugyan, de még így is 1,3 százalék volt. Egyházkarcsán mindkét tesztelésnél 1 százalék fölött volt a pozitív eredmények száma, Gombán a második tesztelés során több mint 2 százalék volt a fertőzöttek aránya. Nyékvárkonyon mindkét fordulóban magas volt a pozitív esetek aránya, az első fordulóban 4 százalék fölött volt, a második körben pedig 2 százalék alá csökkent a fertőzöttek aránya. Vajkán első alkalommal egyetlen fertőzött sem volt, ám a második tesztelésen egy százalék volt a pozitívan teszteltek aránya. Mind az öt településen a 2. fordulóban jóval többen vettek részt.

Nem helyi lakosok

A harmadik fordulóba besorolt csallóközi települések közül Vajka a legkisebb. „Az első tesztelésen 362 személy vett részt, ez adekvát létszám a 452 lelkes községnél. A második fordulóban viszont már mintegy 700 ember teszteltette magát Vajkán, több mint a nyolcvan százalékuk nem helyi lakos volt. A hét pozitívan tesztelt személy is közülük került ki” – mondta az Új Szónak Álló Donát, Vajka polgármestere.

Ugyanaz a csapat tesztel

Nyékvárkony a több mint 2600 lakosával a régió legnagyobb községei közé tartozik, meglepő módon a fertőzöttek aránya itt volt az egyik legmagasabb. „Nem tudjuk, mi lehetett az oka, hiszen mindkét alkalommal jobbára helyi lakosok teszteltették magukat. Akadt ugyan egy-két úgymond külföldi, de elenyésző számban, nem valószínű, hogy ők rontották az eredményeket” – tájékoztatta lapunkat Fazekas István polgármester. A községek többségében, így Nyékvárkonyon is ugyanaz a csapat végzi a tesztelést, mely a két korábbi körben. A tűzoltók ismét felállítják a sátorfolyosót, amely megvédi a várakozókat az időjárás viszontagságaitól.

Önkéntes a tesztelés

Az újabb tesztelés november 21. és 22-én lesz, 8-tól 20 óráig a korábban kiválasztott helyszíneken. A védelmi miniszter tájékoztatása szerint ez alkalommal a tesztelés teljes mértékben önkéntes. Véleménye szerint, azt, hogy valaki részt vesz-e a tesztelésen, vagy inkább kihagyja, a polgárok felelősségtudatára bízza.

Összefogott a két falu

A Komáromi járásban 9 községben végzik el harmadszor a koronavírus-szűréseket. A mintegy 1200 fős Lakszakállason rutinosan állnak a teszteléshez. Érdeklődésünkre Mayer Ferenc (független) polgármester elmondta, „összeszokott csapatukˮ van, tagjai önként jelentkeztek, amint tudomást szereztek a harmadik körről. Eddig a kultúrházban teszteltek, belterét még mindig nem rendezték vissza, tehát készen áll az újabb körre. Lakszakállas részt vett a második országos tesztelésben is, akkor összesen 6 környező önkormányzattal fogtak össze, mivel sokan ingáznak ezekről a településekről a Dunaszerdahelyi járásba, ahol minden településen megtartották az országos tesztelés második fordulóját. November 7-én egy nap alatt 1668 ember abszolválta az antigéntesztet, közülük 15 volt pozitív. Egy héttel korábban pedig két nap alatt 1358 mintát vettek le, 31 fertőzöttet szűrtek ki. A szervezés kapcsán most szorosan együttműködnek a közel 500 fős, szomszédos Szilas községgel. Utóbbi járványügyi számai szintén indokolttá tették az újabb tesztelést. Mayer szerint megegyeztek abban, hogy felezik a költségeket, együtt juttatják el utófinanszírozási kérvényüket a járási hivatalhoz. A költségtérítés kapcsán elmondta, elég lassú a folyamat az állam részéről. Habár a második kör pénzügyi terheit javarészt az önkormányzatok állták, egy kérvény erejéig megpróbálkoztak az utófinanszírozással. Még nem tudják, hogy ezt az állam jóváhagyja-e, ígéretet kaptak viszont arra, hogy a hétvégén esedékes szűrés kiadásait megtérítik a két községnek. A polgármester azt is elmondta, a lakszakállasi fertőzöttségi arányt vélhetően az is növelhette, hogy a nem helyi lakosokat is ide számították be. Gyorsan hozzátette, önmagukban is túllépték volna az 1%-os arányt, hiszen hosszabb ideig volt gócpont az alapiskolájuk, és több tünetmentes esetet is találtak a faluban. A tesztelőpont ezúttal is nyitva lesz mindenki számára, most sem csak a helyieket fogadják.

Nem ellenzik az újabb kört

A Komáromi járásban a csaknem 700 fős Martos is a tesztelendő települések között van. Az első tesztelés során 568 vizsgálatot végeztek el, 6 fertőzöttet szűrtek ki. Keszeg István (MKP) polgármester az Új Szónak elmondta, a tesztelési pontot a fertőtlenítés után ők is érintetlenül hagyták, most újra használhatják. Noha a múltkor több, Martoson azonosított pozitív esetről kiderült, hogy nem helyi lakosok voltak, a faluvezető szerint „rendben vanˮ, hogy újabb forduló lesz, községükben sajnos már volt covidos haláleset, illetve néhány fertőzés súlyosabb lefolyású volt. Ahogyan korábban, úgy a mostani hétvégén is ügyelnek arra, hogy ne alakuljanak ki hosszabb sorok, főleg, ha hűvös lesz az idő. A tesztelő csapat martosiakból és ímelyiekből áll fel, még a katona is a szomszédos nagyközségből származik. Mayer Ferenc és Keszeg István szerint is elképzelhető, hogy a nem kötelező jelleg miatt ezúttal sokkal kevesebben vesznek részt az antigéntesztelésen. Ugyanakkor például Martoson az első körben is meglepőnek találták, hogy milyen sokan érkeztek hozzájuk mind a faluból, mind a környező településekről. (sk,vp)