Heteken belül jelentős javulás várható a szétvert királyhelmeci utakon

A városban az elmúlt években a közműhálózatok kezelői modernizálás vagy hibaelhárítás címén több helyen is felbontották az útburkolatot. Az eredeti állapotok visszaállítása ezekben az esetekben a munkálatokat végző vállalat kötelessége volt, de a közlekedést ezek az esetek is komplikálták. Ahogy azt Balogh Csaba, a Királyhelmeci Városi Hivatal vezetője lapunknak elmondta, a Kelet-szlovákiai Vízgazdálkodási Vállalat (Východoslovenská Vodárenská Spoločnosť - VVS) egy, a 2017-es év végén elkezdett - és jelenleg is zajló - beruházás során a város egész területén kiépíti a csatornahálózatot. „A majd 20 millió eurós fejlesztés keretében egyebek mellett olyan munkálatokat végeznek el, melyek lehetővé teszik mind a gravitációs rendszerű, mind a kényszeráramoltatású rendszerek működését, illetve a hálózatra minden helyi ingatlant rá lehet majd kapcsolni. Az új csatornahálózatnak nemcsak a csővezetékeit fektetik le, de a rendszerbe szivattyúkat is beépítenek, valamint a közeli szennyviztisztító állomást is bővítik. Természetesen a tervek megvalósításához a város számos pontján - a legforgalmasabb utcákban is - részben vagy teljesen fel kellett bontani az utak burkolatát - a munkálatok befejezése előtt a kátyúzás vagy az útburkolat javítása pedig észszerűtlen lett volna” – mondta Balogh. Ahoz, hogy a közlekedés feltételei - a kisebb nagyob korlátozások mellett - adottak legyenek, a gödröket ideiglenesen homok és kavics keverékével töltötték fel, s ha szükséges, ezt az eljárást egyes szakaszokon rendszeresen elvégezik.

Hőbörgő lakosok

Az önkormányzat igyekezete ellenére rengeteg lakost bosszant az utak jelenlegi állapota. Egyesek szerint a szétvert utakon nemcsak autóval, de gyalog is nagyon nehéz közlekedni, a sofőrök többsége pedig azt állítja, hogy a modernizációból eredő úthibák óriási károkat okoztak a gépjráműveikben. „A kátyúkba szórt homok miatt olyan por van, hogy lehúzott ablakkal vagy gyalog szinte lehetetlen közleledni. Remélem, hogy a munkálatok elvégzésével minden utat teles mértékben felújítanak” – panaszolta lapunkak az egyik járókelő, de sokan adnak hangot felháborodásuknak az internetes fórumokon, köztük a Kérdezz-felelek Királyhelmec nevű facebookos csoportban is. „Az emberek türelmesek, mert mindenki tudja, hogy idő kell a javításra, de a tény, hogy már hónapok óta járhatatlan Királyhelmec minden egyes utcája, számora vérlázító és szégyenletes!” – kommentálta a jelenlegi helyzetet egy másik lakos.

Részleges és teljes útfelújítás várható

Bár a csatornázási munkalatok csak idén ősszel fejeződnek be, Balogh szerint egyes részeken a kivitelező már tavaly megkezdte az utak javítását vagy újraburkolását. „Ilyen munkálatok azokban az utcákban kezdődhettek el, ahol a csatornahálózat kiépítése már befejeződött, illetve ahol a leülepedett földréteg is alkalmassá vált az útburkolat cseréjére - például az Újhelyi vagy a Kert utcákban. Egyes helyeken csak a felbontott sávot aszfaltozzák vissza, ám ahol csak lehet, teljes szélességében új aszfaltréteg kerül az utakra. A döntést egyrészt az befolyásolja, hogy az adott utcákon mekkora forgalom van, másrészt pedig arra is odafigyelnek, hogy az egyébként is rossz állapotban lévő utakon ne "az eredeti állapot" visszaállítása, hanem valódi felújítás történjen. Aszfaltozási munkálatok jelenleg a régi városrészben - pl. a Leczo Mihály utcában - folynak, a Fő utcán pedig a szélkövek cseréje zajlik. Ide egyébként az út teljes szélességben új burkolat kerül” – mondta a hivatalvezető. A munkálatok jelentős részével - melynek költségei nem a várost terhelik - néhány héten belül végezni szeretnének, a település vezetése addig is a közlekedők megértését és türelmét kéri.