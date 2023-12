Házi kemencében sült az első szímői kolbász (VIDEÓ és KÉPEK)

A helyi óvodában a gyerekeket is bevonták a készülődésbe, ahol kolbásztöltő napot rendeztek és az óvodapedagógusok jóvoltából a legkisebbek megismerkedtek a régi szokásokkal, hagyományos disznótorral, kolbásztöltéssel. Mindazzal ami András napjától farsangig baráti közösséggé kovácsolta a helyieket. Megtudták, hogy ilyenkor szokás volt a kántálás, meglátogatták egymást a családtagok, barátok és a szomszédok, jókívánságokat mondtak, viszonzásul a helyiektől hurkát, kolbászt és szalonnát kaptak. Mészáros Gyula a helyi önkéntes tűzoltók csapatában töltötte a kolbászt szombaton a Károlyi-ház udvarán.

„Mindig nagycsaládos emberek éltek Szímőn, jó előre megbeszélték, kinél mikor tartanak disznóölést, így segíteni tudtak egymásnak. Elosztották a friss húst, kolbászt, hurkát. A maradék húst tartósították. Füstölték a disznóhúst, ami nem lett szétosztva és gyerekként úgy emlékszem, vízmelegítőbe téve zsírban is eltették”

– mondta Mészáros Gyula. Hangulatos gyerekkori disznóölésekre emlékeztek más szímői versenyzők is. Általában decemberben, vagy január elején vágták le a disznót egy-egy portán. A szímői rendezvény ötletadója Nagy Ferenc a Csemadok Szímői Alapszervezetének csapatában versenyzett és eldicsekedett azzal, hogy saját házi töltőt hozott és az elmaradhatatlan pirospaprika is saját termése. Jóba Zsuzsanna és Desat Irén voltak a lelkes segítői, és miután elkészítették a kolbászokat, várták, hogy azokat is kisüssék a helyi kemencében.

„Két-három disznót neveltünk, aztán összejött a család és jó hangulatban telt a közös munka. Komoly hagyományai vannak Szímőn a disznóvágásnak. Nem tartom kizártnak, hogy valamelyik évben ezt is megvalósítjuk a Károlyi ház udvarában”

– mondta Bób János, Szímő polgármestere. Az ünnepváró vásárban mézkészítőkkel, lakáskiegészítőket, ajándéktárgyakat kínáló kézművesekkel beszélgettünk. Bombicz Andrea fényfestéssel készült párnáit, faliképeit, törlőkendőit is megcsodálhattuk. Horgolt és hajtogatott játékokat, ékszereket vásárolhattak a látogatók. A községben ezekben a hetekben több fontos rendezvény is zajlott, ezek egyike volt az ünnepi díjátadó.

„Faludíjat kapott Zivcsák János, aki Naszvadról nősült ide, és nagyon szeretik, tisztelik a szímőiek a gyémánt Janský-plakettes önkéntes véradót. A díjazott az önkéntes tűzoltószervezet egyik legaktívabb tagja bevetések, versenyzések és bemutatók során, emellett odaadó tagja a helyi egyházközösségnek. Három sportoló is ebben az elismerésben részesült: Keszegh Ottó, Gubicsek László és Szőke Roman futballisták, akik több mint tíz évig fociztak, most az öregfiúk csapatát gazdagítják. Két polgármesteri díjat osztottunk ki. A Búzavirág asszonykórus mellett 6 éve alakult férfi dalárdát jutalmaztuk, akik nélkül nem tudnánk elképzelni a községi rendezvényeket. A másik polgármesteri díjat Halász Zoltán kapta, aki nagyon sokat segít az önkormányzatnak magángazdaként. Aktív tagja az egyházközösségnek, nagyon szereti a természetet és példaértékű, amit tesz a környezetszépítés terén községünkben. A díjátadót összekötöttük a házassági jubileumukat ünneplők köszöntésével”

– tájékoztatott Bób János polgármester.