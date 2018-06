Hat autót rongált meg egy érsekújvári férfi, majd tönkretette egy üzlet bejáratát

Érsekújvár | Rongálás ügyében indítottak eljárást egy 36 éves, érsekújvári férfi ellen. A férfi a gyanú szerint május 29-én hat parkoló autót és egy üzlet bejáratát rongálta meg Érsekújvárban. Erről Božena Bruchterová, a nyitraikerületi rendőrség szóvivője tájékoztatott pénteken.

A gyanú szerint az illető a Šoltésova utcában ráugrott egy Opel Astra G-Caravan Kombi visszapillantó tükrére a vezetői oldalon, amely ennek következtében letörött. Az okozott kár 647 euró.

A T. Vansová utcában a férfi a gyanú szerint három további autót rongált meg. Egy Opel Tigra típusú gépkocsinak belerúgott a visszapillantó tükrébe, csaknem 144 eurós kárt okozva. Ugyanezt tette egy Hyundai Getz visszapillantó tükrével is, utóbbi gépkocsi motorháztetejét is behorpasztotta. Az okozott kár összege eléri a 276 eurót. Egy Suzuki SX4 S-Cross típusú személyautó mindkét visszapillantó tükrét lerúgta, eltörte a dísztárcsákat és az irányjelzőket is, valamint megrongálta az elülső ajtót. Az okozott kár ebben az esetben mintegy 600 euróra rúg.

- TASR-felvétel

A P. Blaha utcában egy Citroen C3 típusú gépkocsinak szintén az egyik visszapillantóját törte le, valamint behorpasztotta az elülső ajtót. Az autó tulajdonosát 312 eurós kár érte. A Bethlen Gábor utcában 200 eurós kárt okozott azzal, hogy megrongálta egy Škoda Fabia visszapillantó tükrét.

Az illető ámokfutása a J. Kráľ utcában ért véget, ahol belerúgott az egyik üzlet üvegezett bejáratának jobb szárnyába, amely ennek következtében beszorult. A keletkezett kár összege eléri az 500 eurót.

A gyanúsítottat őrizetbe vették, és indítványozták előzetes letartóztatását. Elmarasztaló ítélet esetén egy éves szabadságvesztésre számíthat.