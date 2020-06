Három régió hulladékát dolgoznák fel

Jozef Belický polgármester nagyra értékelte a lakosok érdeklődését, illetve azt, hogy első kézből szeretnének korrekt tájékoztatást kapni a város területén tervezett nagyszabású beruházásról. Csak minden második széket lehetett elfoglalni, de ezt helyszűke miatt végül nem tudták megoldani. A hivatal alkalmazottai és a képviselők többsége arcvédő maszkot viselt, mint ahogy az ülésterembe érkező lakosok egy része is.



Két helyszín



Öt cirkuláris, azaz körforgó gazdasági központ építését tervezik az országban az ipari és háztartási hulladék feldolgozására. Az első centrumot a vágsellyei térségben építenék meg, öthektáros ipari területen, a járási székhely közelében. Marián Christenko, az Ewia részvénytársaság vezérigazgatója szót kért az önkormányzati ülésen, és hangsúlyozta, hogy több mint kétszáz munkahelyet kínálnak fel a régióbeli lakosoknak. A kassai központjukban még a válsághelyzet sem kényszerítette őket arra, hogy bárkit elbocsássanak, mivel a hulladékot a koronavírus idején is be kell gyűjteni, feldolgozni, erre a szolgáltatásra minden helyzetben szükség van. A vágsellyei térségbe tervezett központ mintegy 120 millió euróból épülne meg, az építkezés 2023-tól 2025-ig tartana, és legkésőbb 2026 elején megkezdenék a hulladék feldolgozását. Közép-Európa egyik legmodernebb komplexumának építését tervezik, olcsó villamos, illetve hőenergiává változtatnák a hulladékot, a lakosok energiaellátást is meg tudnák oldani. A Duslo vegyi gyár szennyvíztisztító állomása melletti vágsellyei területet, valamint a vegyi gyár uszodájához közeli, a mocsonaki kataszterhez tartozó parcellákat szemelték ki a beruházók, ám a végső döntést még nem hozták meg. Mindkét helyszín néhány kilométerre van a lakott területtől.



Három térséget látnának el



A mintegy 130 ezer tonna hulladék feldolgozására alkalmas gyárban a nyitrai és érsekújvári, valamint a vágsellyei régió hulladékát dolgoznák fel. A képviselőket és a lakosokat egyaránt az érdekelte, hogy a beruházó tervez-e nagyobb távolságból, esetleg külföldről szemetet szállítani a városba, és azt helyben feldolgozni. Christenko elmondta, hogy mintegy harminc kilométeres körzetből gyűjtenék be a hulladékot, és külföldről semmiképpen sem hoznak be szemetet, mert ezt a szlovákiai környezetvédelmi jogszabályok nem is teszik lehetővé. Veszélyes hulladék feldolgozását sem tervezik. „A környezeti hatástanulmány véleményezését követően legkésőbb ősszel bemutatjuk a konkrét terveket. Az utóbbi tizenöt évben az ország lakossága kétszer annyi hulladékot termelt, mint korábban. Ha ideális esetben a szemét mintegy hatvan százalékát sikerülne osztályozni, még mindig gondoskodni kell a fennmaradó szemét tárolásáról, illetve annak hatékony feldolgozásáról” – egészítette ki az elmondottakat Christenko. Jozef Belický lapunk kérdésére elmondta, a hulladékgazdálkodás, a szemét tárolása és feldolgozása minden egyes község számára hatalmas gondot és jelentős kiadást jelent. Támogatna olyan környezetbarát megoldást, amellyel ez a probléma megoldódhatna. Ugyanakkor azt is megérti, hogy a lakosok nem a lakóhelyük közelében szeretnének egy ilyen beruházást.



Felújítanák a városi fürdőt



Az osztályozásra nem alkalmas hulladék feldolgozására szakosodó központ megépítése ellen idén év elején petícióban tiltakoztak a lakosok, az elektronikus tiltakozást mai napig mintegy százhúszan írták alá. Nem kívánták a tiltakozók, hogy más térségből, vagy külföldről hozzanak be szemetet a városba, és utaltak a már most elviselhetetlen közlekedési helyzetre. A csütörtöki önkormányzati ülésen még egy prezentáció volt, bemutatták a város több mint kétszázhatvan oldalas átfogó közlekedési koncepcióját. Az Ewia társaság szakértői már korábban kapcsolatba léptek a közlekedési koncepció kidolgozóival, hogy megoldást találjanak a szemétszállításra.

A hulladékfeldolgozóban oktatóés kutatóközpont is működne, ahová ellátogathatnának az érdeklődők, itt végeznék szakmai gyakorlatukat az egyetemisták. Az Ewia társaság kapcsolatba lépett a vágsellyei Becker tervezőmérnökeivel, és elképzelhetőnek tartják, hogy felújítanák a több mint egy évtizede bezárt városi fürdőt.