Három nő támadt a rimaszombati kórház főorvosára

Az esetről, amely június 2-án történt a rimaszombati kórház területén, a JOJ TV számolt be elsőként. A belgyógyászati osztály főorvosára egy három nőből álló csoport támadt rá, miközben ő a pavilonok között sétált.

Az orvos több sérülést is szenvedett. A támadást biztonsági kamera is rögzítette, a felvételekkel a rendőrség is rendelkezik.

Az érintettek ellen garázdaság miatt indult eljárás. A gyanúsítottak szabadlábon védekezhetnek. Az eset részleteit vizsgálják.

A kórház a jövőben biztonsági őrökkel növelné a sürgősségi osztály biztonságát.

Tomáš Kráľ, a Penta Hospitals SK szóvivője a Nový Časnak elmondta, elfogadhatatlannak tartják a támadást, egyúttal kezdeményeznek egy olyan törvénymódosítást, amely növelné az egészségügyi dolgozók biztonságát. Hozzátette, az orvosok és nővérek már az intézményen kívül is támadások áldozataivá válnak.

(Nový Čas)