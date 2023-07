Harmadszorra ültek levendulaünnepet Nádszegen (VIDEÓ és FOTÓK)

Nagy Zsolt gazdálkodó, magánvállalkozó az elmúlt két évben ennél jóval szerényebben, csupán Levendula Napoknak nevezte a birtokukon tartott rendezvényt, de a szervezőtársainak hála neki is be kellett látnia, hogy oly nagy mértékben gyarapodott a felhozatal, a fellépők sorát, a szolgáltatások és a látogatók számát illetően is, hogy hiba lett volna nem átkeresztelni. A kertükben található, két hektáron húzódó, gondozott levendulaföldön közel 20 000 ültetvény virul, melyet még 2019. október 5-én ültetett a család. Nagy Zsolt feleségének, Nagy Erzsébetnek szívügye volt a levendula és aki már egyszer foglalkozott mezőgazdasággal, nehezen hagyja maga mögött a termelést, magyarázza döntésüket a vállalkozó, ezért nem is hezitáltak sokat, amikor felmerült a levendulatermesztés ötlete. A legfontosabb termékek, melyeket előállítanak a növényből az a levendulavíz és -olaj, de készítenek belőle többféle kozmetikumot, szappant, fürdősót, szörpöket és házipálinkát is. A családi vállalkozás komoly összetartó erő, ahol az édesapa, édesanya és nagy fiuk is kibontakozhat. Nagy Zsolt felel az ültetvény gondozásáért, öntözéséért és a levendula sorok közötti füves, puha gyep ápolásáért. Mindent gépesítettek az ültetvényen, egyedül a kapálás az, amit kézi erővel végeznek el. Felesége, Nagy Erzsébet felel a növény feldolgozásáért, az első száltól az utolsóig. Külön helyiségben dolgozza fel a fogyasztásra és az egyéb felhasználásra szánt termékeket. Fiuk, Nagy Norbert ötlete volt, hogy szervezzenek egy nagy ünnepséget, melyet a betakarításra időzítenének, legyen koncert, jó hangulat, eszem-iszom, aminek szervezéséből ő is jócskán kiveszi a részét.

„Úgy is volt tervezve hogy a hátsó kertünkben rendezzük a fesztivált. Még évekkel ezelőtt jött egy fordulat az életünkben, hogy azt mondtuk, nem folytatjuk tovább a földművelést. Akkoriban csakis azzal foglalkoztunk, hogy állandóan fejlesztettük a gépparkot, gyarapítottuk a földjeinket, de elegünk lett és belefogtunk a nehéziparba, ahol azóta is aktívan tevékenykedünk”

– emlékszik vissza Nagy Zsolt, vállalkozó. A családi házuk melletti nagy területű ipari udvar kipakolása és tisztítása minden évben nagy kihívás, többemberes, majd egyhavi feszített munka eredményre, mire előkészítik a fesztiválra, de aztán mindannyian nagyon büszkék a végeredményre. „Ami szabadidőnk van, kint töltjük a levendulaföldön és azzal dolgozunk, amikor pedig elérkezik a szüret ideje, az előkészületekkel együtt megkezdjük a fesztiválra való felkészülést is” – tette hozzá.