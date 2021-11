Gyorsan alkalmazkodtak az új intézkedésekhez Dunaszerdahelyen

Éjszaka újra életbe lépett veszélyhelyzet és a kijárási tilalom. A korlátozások az üzleteket és a szolgáltatásokat is érintik. Dunaszerdahelyen a legtöbb érintett bolt gyorsan alkalmazkodott, üzletből árukiadó helyekre váltottak. A virágüzletek kirakataiban reggelre arról tájékoztatták a vevőket, hogy hol veszik fel a rendeléseket. Hasonló felirat fogadott egy játékbolt ajtaján is, itt még szalaggal is lezárták a bejáratot. Más a helyzet a ruhaboltokban, ahol reggel még a rácsos ajtót sem nyitották ki.

A városszéli bevásárlóközpontokban felemás kép fogad. Az OBI barkácsáruház nyitva tart, a parkolóban mindössze néhány autó. Belépve megértjük, hogy miért, a csarnokban fekete fóliával letakart regálokat látunk, a vállalkozók egy nyomtatvány kitöltésével vásárolhatnak. Az egyszerű vásárló csak a kertközpontban költheti a pénzét, karácsonyfa kapható, a díszekre azonban legalább két hetet várni kell.

Nagyobb a nyüzsgés a Tesco környékén, az üzletház butikjaiban is felkészültek a váltásra – a sportüzletben csak a cipős polc elérhető, a játékboltban csengetni kell, és átadják a rendelést. A bevásárlóközpontban azonban egyelőre minden kapható, nincs elzárva a könyv, ruha, vagy más, a mindennapi élethez nélkülözhető eszköz. Sőt, a karácsonyi díszeket 30 százalékos kedvezménnyel kínálják. Mivel ma délelőtt még nem jelent meg a vonatkozó rendelet a közegészségügyi hivatal honlapján, ezt egyelőre megtehetik. A vásárlók azonban nem rohamozták meg a „tiltott árut” kínáló részlegeket.