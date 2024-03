Gyöngyhajú lány Omega musical, már most pénteken Érsekújvárban

A Csemadok-székháznál Szili Katalin, a magyar országgyűlés volt elnöke szól az egybegyűltekhez az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc emléknapján. A Csemadok Érsekújvári Alapszervezetének rendezvényét követően, 19 órakor a civil szervezeteket tömörítő KultúrKorzó szervezésében a Millennium Sportcsarnokban mutatják be a Gyöngyhajú lány Omega musicalt. A szervezőktől megtudtuk, hogy jegyeket elővételben már vásárolhatott a közönség, ám a koncert kezdetéig is kaphatók lesznek még a KultúrKorzó irodájában (Mihály bástya utca 4-es szám alatt), a szervezők elérhetők a 0905/413 623-as telefonszámon is. Aki a rendezvény napján döntene úgy, hogy részt vesz a nem mindennapi, rendkívül látványos produkción, az a rendezvény kezdete előtt a helyszínen, a Millennium Sportcsarnokban is vásárolhat belépőjegyet. „A színpadon 22 Re-Production táncművész, a mikrofonoknál 5 kiváló musicalszínész teszi teljessé a produkciót, és a történetet 21 felejthetetlen Omega-slágerrel fűszerezik. Főbb szerepekben: Szabó Máté, Sánta László, Koós Réka, Fésűs Nelly, Lux Ádám, Tóth Sándor, Janik László, Magyar Viktória, valamint a 2023. május 29-i csepeli pünkösdi bemutatótól Kriszta szerepében Kóbor János „Mecky” életmű örököse, Kóbor Léna lesz látható, hallható” – olvasható a műsorelőzetesben. Az Omega dalokat kedvelő közönség újra hallhatja a Trombitás Frédi, a Régi Csibészek, az Ezüst Eső, a Petróleumlámpa, a Ha én szél lehetnék, vagy a Gyöngyhajú lány című dalokat, de azok sem csalódnak, akiknek kedvencük a Hűtlen barátok, a Nyári éjek asszonya, vagy a Fekete pillangó című dal.