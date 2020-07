Gyéríti a szúnyogokat Komárom, de egyedül nehéz

Július 17-én pénteken véget ér a vegyi szúnyogirtás második köre Komáromban. A kifejlett szúnyogok gyérítésére az emberi szervezetre nem káros Rotryn 50 cypermetrín hatóanyagú szert terítik szét gépjárműről, ködösítő gép segítségével az előre meghatározott városrészeken a reggeli és az esti órákban. A város kísérletezett a biológiai irtással is, mégpedig a VectoBac G biológiai anyag használatával. Ezzel gyakorlatilag egy olyan baktériumot juttattak a vízbe, amely megölte a szúnyoglárvákat. Keszegh Béla (független) polgármester lapunknak elmondta, egyelőre elfogadható megoldásnak látja a vegyi és biológiai gyérítés párhuzamos alkalmazását. Az irtásra idén legfeljebb 45 ezer eurót költhet a város. A további hetek szúnyoggyérítési tervét az időjárástól tette függővé. Ugyanakkor szerinte az jelenti a legnagyobb gondot, hogy a várossal szomszédos települések határaiban – amelyek szintén kedvező életteret nyújtanak a szúnyogok szaporodásának – nem gyérítik a szúnyogokat, így a rovarok onnan átszivároghatnak a már egyszer lekezelt területekre is. Keszegh Béla a magyarországi modellt tartaná a leghasznosabb megoldásnak, ahol a katasztrófavédelem kezel egy-egy régiót. Ezzel kapcsolatban már megkereste Ján Budaj (OĽaNO) környezetvédelmi minisztert is.

