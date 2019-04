Gazdasági bűncselekmény gyanúja a komáromi vízművekben

Patrik Ruman (balról) és Keszegh Béla sajtótájékoztatón számolt be a büntetőfeljelentésről (A szerző felvétele)

Az eset 2011-ig nyúlik vissza, amikor is a gazdasági adatok elferdítése és torzított könyvelés következményeként a társaság akkori vezetése 158 ezer euróval kevesebb adót fizetett be az államkasszába. Az adóhatóság 2017 februárja és 2019 januárja között végzett ellenőrzést a társaságnál, és jogerős határozattal kötelezte a KOMVaK-ot az összeg befizetésére. Ellenkező esetben a társaság számláinak és vagyontárgyaik zárolását, valamint végrehajtást helyezte kilátásba. Ez viszont veszélybe sodorta volna az uniós pályázatok lezárását és a társaság hitelszerződéseit is. „Az adóhátralékot április 3-án befizettük, ám ezen felül további 77 ezer euró késedelmi kamatot megtérítése vár még ránk – mondta Patrik Ruman azon a sajtótájékoztatón, amelyet Keszegh Béla polgármesterrel, valamint a KOMVaK felügyelőbizottságának két tagjával, Bende Istvánnal és Bujna Zoltánnal együtt tartott. – Ezért büntetőfeljelentést tettem hűtlen kezelés, valamint gazdasági adatok és kereskedelmi nyilvántartás torzítása ügyében. A bűnüldöző hatóságok feladata lesz a felelősök megnevezése és megbüntetése.”

A büntetési tétel 3-tól 8 évig tartó szabadságvesztés lehet.

Patrik Ruman, aki 2017 januárjától vezeti a társaságot, 2017 májusában már tett egy büntetőfeljelentést, ugyancsak hűtlen kezelés gyanújával. Az a feljelentés a csallóközaranyosi vízvezeték-hálózat kiépítésével függött össze, ahol pluszmunkák lettek kiszámlázva. A rendőrség azt a nyomozást azzal zárta le, hogy a többletmunkákat elvégezték, a KOMVaKot anyagi kár nem érte, tehát nem történt bűncselekmény. Csupán annyit állapítottak meg, hogy nem a kompetens személy írta alá a többletmunkák elvégzésére vonatkozó szerződést.

A sajtótájékoztatón Keszegh Béla rámutatott, hogy Patrik Ruman vezetése alatt a társaság kezd kilábalni abból a gödörből, amelybe a korábbi vezetés juttatta a céget. Elhárult a végrehajtás veszélye, hitelátcsoportosítással évi több tízezer eurót takarítanak meg, rendszeresen törlesztik a kölcsön részleteit, stb. A pénzügyi konszolidálásnak is köszönhető, hogy a társaság saját tartalékából tudja kifizetni a 158 ezer euró adóhátralékot. 2019 elején pedig befejeződtek a személycserék is a társaság igazgató- és felügyelőtanácsában. A polgármester szerint azt azonban sajnos nem lehet kizárni, hogy lehetnek még „csontvázak” a KOMVaK szekrényeiben.