Gasztronómiai fesztivál vendég önkormányzatokkal

Az Oázis kempingben békésen táborozókkal, sütögetőkkel, fürdőzőkkel, valamint a régió sajátosságait bemutató, finomságaikat kínáló önkormányzati csapatokkal találkozhattak a vendégek. A kamocsai standnál a térség érdekességeire hívták fel a figyelmet, az andódi sátornál Puss Péter polgármester és felesége Anna illatos, ízes mézbort kínáltak egy helyi gazdától. A szímői pultnál Bób János a Jedlik Ányos fizikussal, feltalálóval kapcsolatos emlékhelyeket, a községben gyártott szikvizet mutatta be. A magyarországi Kaposszekcső önkormányzatának küldöttsége a szomszédos standnál lévő, csehországi Žlutava önkormányzati képviselőivel cserélt eszmét. A cseh vendégek tepertős kenős szendvicsekkel és eredeti morva lakodalmas kaláccsal kényeztették az arra járókat. Lukács Tibor a fesztivál ötletadója, a kemping üzemeltetője felidézte a vendégeknek a gasztronómiai találkozók kezdeteit, sikereit. Csókás Judit pályázatíró, projektmenedzser az idegenforgalmi pályázati lehetőségekről számolt be előadásában, és remek hangulatot teremtett a Bellő zenekar és a táncegyüttes. Környezetvédelemre, egészséges táplálkozásra vonatkozó előadások is elhangzottak a fesztiválon és nagy sikere volt Vojto Artz és Lukas Guzman mesterszakácsok látványkonyhájának.

A szombati nagy hőségben a családok nagy része a folyó partján múlatta az időt, néhányan idén is motorcsónakon érkeztek a fesztiválra. Az esti Party zóna vendége Gáspár Laci énekes és DJ Cseku volt.

Galéria