GALÉRIA: Megnyitották az érsekújvári oltóközpontot a császári-királyi lovardában

Nyitra megye és Érsekújvár önkormányzata az Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézet vezetésével közösen nyitotta meg az oltóközpontot. A szombati sajtótájékoztatón elhangzott, hogy amikor a szervezők meglátták a császári-királyi lovarda patinás épületét, egyedülálló fából ácsolt tetőszerkezetét az is elhangzott, hogy itt kellett volna megnyitni az első oltóközpontot. Nyitra megye önkormányzata szervezésében az első vakcinációs központot március 20-án nyitották meg a megyeszékhelyen, majd április 24-én Vágsellyén és április 25-én Nyitrán. Eddig összesen 42 492 személyt oltottak be, közülük 6819-en már a védőoltás második adagját is megkapták.

Alena Tamaškovičová, az érsekújvári kórház belső szerezési ügyekért felelős igazgatóhelyettese lapunkat arról tájékoztatta, hogy ma ezer és vasárnap további ezer előzetesen, e héten csütörtökön és pénteken regisztrált személyt oltanak be, és jövő héttől napi 1600 személy beoltását tervezik hétvégenként. Érsekújvárban az önkéntesek hat csapata fogadja az érdeklődőket, így várhatóan rugalmasan folyik majd az oltás a Pfizer társaság COMIRNATY oltóanyagával. Klein Ottokár, Érsekújvár polgármestere azzal egészítette ki az elmondottakat, hogy az érsekújvári lakosokon kívül a régióbeli településeken élők számára is szeretnék lehetővé tenni, hogy a lakóhelyük közelében kapjanak védőoltást. „Köszönet jár a megyének és a képviselőtársaknak, hogy jóváhagyták az oltóközpont megnyitását, amit a megye önkormányzati ülésén javasoltam”—mondta Klein Ottokár.

Az érdeklődők a https://www.korona.gov.sk. oldalon regisztrálhatnak, és Nyitra megye honlapján tartalákosnak is jelentkezhetnek a https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/12024 elérhetőségen.