GALÉRIA: Megérkezett az antigéntesztek utánpótlása Királyfiakarcsára

Holnap összeül a kormány, hogy kiértékelje az országos tesztelés eddigi eredményeit.

Újabb sorakozási rekord! Egy olvasónk 16 órakor már 8 órát sorakozott Dunaszerdahelyen a Jilemnický utcai alapiskolánál kialakított mintavételi pont előtt. Több óra sorban állás után 13 órakor hazament ebédelni, majd visszatért. Információink szerint jelenleg is sorakozik.

Azok, akik nem rendelkeznek negatív teszteredménnyel, biztosan nem mentesülnek a kijárási tilalom alól – szögezte le Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő, aki úgy véli, ha ez nem így lenne, az emberek fele nem venne részt az országos tesztelésen.

Délután 14.00 óráig a tesztelőpontok mintegy 99,2 százalékában folyt vizsgálat.

Délig összesen 828 ezer embert sikerült letesztelni az országban, ebből 7 947-en bizonyultak pozitívnak, amely körülbelül egy százaléknak felel meg.

Fél községében zavartalanul és gyorsan zajlik a tesztelés. Összesen három helyszínen végzik a mintavételt, mindhárom helyen nagy az érdeklődés. A sorok gyorsan haladnak, hála a jó szervezésnek és az önkéntesek gyors és precíz munkájának.

Érsekújvár több tesztelési helyszínén fogyóban vannak a tesztek, de biztosítva van a folyamatos ellátás – olvasható a járási székhely honlapján. Délig a közel 40 ezres Érsekújvárban 4 235 embert teszteltek le.

Pozsony főpolgármesteri hivatala a Bratislava – hlavné mesto SR Facebook-oldalon indított esemény alatti beszélgetésében igyekszik aktuális információkkal ellátni a lakosságot.

A nyitrai drive-in tesztelőponton holnap csak azon autók utasait tesztelik, akik legalább hárman ülnek a járműben.

Szenicén délig 3 666 személyt sikerült letesztelni, közülük 21-en bizonyultak pozitívnak.

Matovič az országos tesztelés eddigi alakulását „csillagos egyessel” osztályozná.

Az antigéntesztekkel eddig azonosított pozitív esetek száma egy és két százalék között mozog. „Inkább azt mondanám, közelebb áll az egy százalékhoz” – tette hozzá Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő.

Pozsony–Óvárosban a városi tömegközlekedési eszközök átmenetileg tesztelőpontként funkcionálnak.

A kassai repülőtéren felállított drive-in mintavételi pontokon sikerült pótolni a hiányzó egészségügyi alkalmazottakat, a becsült várakozási idő 45 percre csökkent.

Az érsekújvári járásbeli Kamocsán a sorakozók elmondták, két órája várakoznak. A velük sorban állók egy részét nem ismerik, valószínűleg az ennél zsúfoltabb községekből, vagy a városból érkezhettek.

Millióhoz közelít az országos tesztelésen résztvevők száma – tájékoztatott Igor Matovič (OĽaNO).

Szímőn, Jedlik Ányos szülőfalujában 13 órától várakoznak a sor közepén állók. A távozók azonban rugalmasnak tartják a tesztelést, és kedvesnek az önkénteseket. Ottjártunkkor egy terepjárón távozó csapatnyi fiatalember hangos cigánymuzsikát engedve, tesztlapjaikat lobogtatva az ablakon indultak hazafelé.

A fővárosban néhány mintavételi pont még reggel késéssel nyitott. Néhol az adminisztrációhoz szükséges ívek, illetve az igazolások nyomtatványai hiányoztak, valamint olyan hely is akadt, ahol az Ausztriából érkező egészségügyi dolgozókkal való kommunikáció ütközött nyelvi nehézségekbe.

Pozsony–Óváros történelmi városnegyedében, a Hviezdoslav (korábban Séta) téren mindössze 20–25 perces a várakozási idő.

Pozsony–Óváros egy interneten elérhető, interaktív és folyamatosan frissülő térképet készített, amelyen a tesztelési helyek és azok típusa mellett az is látszik, mennyit kell várni az egyes mintavételi pontokon. A 14:30-as adatok szerint csupán két helyen kell két óránál tovább sorakozni. A térkép ide kattintva érhető el.

Elmarad a ŠKF Sereď – FC DAC 1904 mérkőzés. A játéknap előtti tesztelés során több pozitív eset is megjelent a szeredieknél – tájékoztatott a DAC hivatalos weboldalán.

Pozsonyban, Károlyfalu városrészében, a Lafranconi hídnál, a Iuventánál és a Csalogány-völgyben 14 órától túlterheltség miatt megszüntették az autósok számára létrehozott ún. „drive-through” mintavételi pontot. Ugyanezen helyeken csak a gyalog érkezőket tesztelik. A főváros többi drive-through mintavételi pontja is rendkívül leterhelt, egyes helyeken akár 4-5 órát is várni kell.

A gyalog érkezők számára létesített, Prievozská út melletti mintavételi ponton ugyan sokan vannak, de a helyszínen szolgálatot teljesítő rendőrök szerint a várakozási idő mindössze 20 perc. A sor ennél valamivel hosszabbnak tűnik...

Olvasónk beszámolója szerint továbbra is sokan várakoznak a komáromi sportcsarnok előtt.

Pozsonyban, a Prievozská út mellett létesített, az autósok számára létrehozott mintavételi ponton sorakozó több száz személyautó jó lehetőségnek bizonyult egy leleményes vállalkozónak. „Házi kalácsok a Felső-Garammentéről” – olvasható a fiatal hölgy által kínált édességek mellett.

Hosszú várakozással, de nyugodt körülmények között zajlik az ország tesztelése. Tekintse meg galériánkat!

Pozsonyban, Ružinov városrészében a Prievozská út mellett létesített, az autósok számára létrehozott ún. „drive-through” mintavételi ponton még délután kettőkor is óriási kocsisor áll. Az erre a mintavételi pontra érkezők öt órát is vártak a tesztre.

Befutottak az első eredmények: Pozsonyban, Ružinov városrészben egy százalék alatt, Nagyszombatban 0,5 százalék alatt az antigénteszttel kiszűrt fertőzöttek száma.

Érsekújvárban járva csak a mintavételi pontok környékén van élet, délidőben is rendkívül hosszú sorok kígyóztak a Czuczor Gergely és a Vár utcai alapiskolában működő teszthelyeken. Mindenütt beszédtéma a tesztelés, mindenki biztosnak tűnő információkat oszt meg, éppen hol rövidebb a sor, ki hány percig, óráig állt sorban. Az egyik kávézóba betérve, ahol egyszeriben négyen álltunk sorban, máris elhangzott: többen vagyunk mint a mintavételi pont előtt… A Facebookon keringő hírek természetesen nem holtbiztosak. Kaptunk egy fülest, hogy az egyik belvárosi helyszínen legfeljebb tízen állnak sorban, odafutva kiderült, egy pazar méretű, S betűt leíró sor kígyózik… Az újvári gimnázium előtt sorakozókat délidőben egy hölgy meglepte meleg teával.

Érsekújvárban számos magyarországi orvos segíti a mintavételt. Klein Otokár polgármester közölte, a segítség paradox módon reggel némi bonyodalmat okozott, mert az egyikük pozitív tesztet produkált. A polgármester hozzátette, a járási székhelyen fegyelmezetten és türelmesen várakoznak az emberek.

Nem csökkent a tesztelésre várakozók száma a Družstevá utcai alapiskola előtt sem. Ráadásul az út mentén csak a tömeg egy része sorakozik, az iskola udvarán tovább kígyózik a várakozók sora. Van olyan is a sorban, aki 10 órától sorakozik, de még mindig nem jutott be a kapun. Közben rendőrök és a katonák próbálnak rendet tartani. A rendezetlen sorban többen tolakodnak és igyekeznek megelőzni a becsületesen sorakozókat. Most ötösével engedik be a lakosokat törletvételre.

Összesen 193 magyarországi egészségügyi dolgozó segíti a hazai orvosok munkáját, közülük 138-an a Komáromi, 44-en a Tőketerebesi, tízen az Érsekújvári, egy személy pedig a Lévai járásban.

Az eddigi sorban állási rekordot Érsekújvárban a Len utcai ponton mértük. Egy hölgy közölte, éppen 7-kor állt be a sorba, és 12 óra után pár perccel még mindig sorakozott. Előtte mintegy 25–28 ember állt, igaz, a déli ebédszünetet a tesztelési ponton előbbre hozták. A szokatlanul nagy tömeg – a délidőben is még bő 60 méteres sor – talán annak köszönhető, hogy nem zárt térben folyik a tesztelés, ami vonzerővel bír a vírustól különösen tartók számára. Az is tény, hogy nem 7-kor kezdték a tesztelést, mert előtte a vízművek alkalmazottainak mintáit vették le.

Pozsony óvárosában a tesztelést leszámítva egyébként mintha megállt volna az élet. A turisták által közkedvelt történelmi városrész kong az ürességtől. A kísérteties látvány csak a főtéren telik meg némi élettel, ahol egy magányos gesztenyeárus próbálja elütni az unalmas órákat, mert vevő, az egy sincs.

A rimaszombati Ivan Krasko Gimnázium udvarán négy sátrat állítottak fel. Jelenleg itt sorakoznak a legtöbben mintavételre. Az egyik katona most közölte a várakozókkal, hogy rövidesen ebédszünetet tart a tesztelőcsapat. A bejelentést csupán ketten fogadtak felháborodással. A többiek tudomásul vették.

Pozsony óvárosában a leghosszabb sort a régi vásárcsarnok előtt láttuk. Hozzávetőlegesen 500 méteres sorban állnak az emberek, köztük több kisebb csoport is, amelynek tagjai idegen nyelven beszéltek egymással.

Több tesztelési pontot jelöltek ki Rimaszombatban, a Dobšinský utcai alapiskolában. Itt az ebédidő ellenére is folyamatos a mintavétel. A tesztelést az ablakon keresztül végzik el. A reggeli tömeget már letesztelték, jelenleg 20–30 fős csoportok várakoznak. Az emberek türelmesek. A reggeli esőt enyhe szél és napsütés váltotta.

Roman Mikulec (OĽANO) belügyminiszter megerősítette, hogy a tesztelőpontok 98 százalékában folyik vizsgálat országszerte. A tárcavezető az RTVS Sobotné dialogy című műsorában úgy nyilatkozott, néhány órán belül az összes mintavételi pont működni fog.

Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő is arra kéri az embereket, ne várakozzanak a hosszú sorokban, térjenek vissza inkább estefelé vagy holnap. „Mindenki sorra kerül” – írta.

Somorján több tesztelési helyszínen is ebédszünetet tartanak. A várakozók közül többen is elégedetlenkednek a gimnáziumnál, hiszen ez újabb óra sorban állást jelent. Komolyabb konfliktus ugyanakkor nem alakult ki.

A pozsonyi Szabadság tér melletti parkban...

Míg a Rimaszombat környéki utakon a megszokottnál jóval gyengébb a forgalom, addig a városban többen autóznak. Sokan a tesztelőpontok között furikáznak, a rövidebb sorba állnának meg. A Kereskedelmi Akadémiánál mintegy húszan sorakoznak.

Várakozás a tesztre Komáromban...

A pozsonyi Szabadság téren öt konténert helyeztek el, amelyek mindegyike mintavételi pontként szolgál. A helyszínen kordonok segítségével különítették el egymástól a pontok előtti teret. Az egyes pontok előtt laza sorokban körülbelül 20–50 ember vár a tesztelésre.

Tesztelés a komáromi Selye János Gimnázium tornatermében.

Rimaszombatban, a Daxner utcai tesztelőponton mintegy ötvenen várakoznak. Dél van, a tesztelést végző csapat ebédszünetet tart. A várakozók beszélgetnek, de nem zúgolódnak.

A fővárosban, a Vazovova utcai mintavételi pontnál körülbelül 45 perces a várakozási idő. A gimnázium környékén több mintavételi pont is van, mindegyik előtt áll a sor. Dél és 12:40 között ebédszünet miatt függesztik fel a tesztelést.

Az Érsekújvárhoz közeli Andódon a nyugdíjasok klubjában tesztelik a lakosokat, kora reggeltől hosszú kígyózó sorban állnak az emberek a posta és a szabadidőközpont előtti járdán.

Pozsony–Óváros városrészben, a Bernolák utcában 500 méteres, ritkás sorban állnak az emberek. A várakozási idő több mint egy óra.

Károlyfalu, Pozsony városrésze délután két órától bezárja a drive-in tesztelőpontjait. A vizsgálatra sorakozó járművek több kereszteződést eltorlaszoltak.

Somorján a szemerkélő eső ellenére is gyülekeznek az emberek, a legtöbb mintavételi ponton továbbra is órákat kell várni.

Pozsonyligetfaluban több iskolában is kialakítottak tesztelési pontokat. A sorban várakozók betartják a kétméteres távolságot. (Dáša Kostelná felvétele)

Tardoskedden a faluházban két helyen, a kúriában és a termálfürdőben tesztelnek. A kúria vaskapujánál álló idősebb házaspár elmondta, 10.15-től sorakoznak, előttük még legalább harminc ember áll.

A párkányi kultúrháznál is többen várnak törletvételre. Információink szerint a várakozók fegyelmezetten és türelmesen sorakoznak minden tesztelési ponton.

A komáromi határátkelőn zavartalanul folyik a közlekedés. A rendőrség szerint nem okozott különösebb forgalomnövekedést az országos tesztelés.

Vágtornócon a községházán alakították ki a tesztelési pontot. Jelenleg mintegy 150-en várakoznak mintavételre, jobbára a 30-as, 40-es korosztály sorakozik a hivatal előtt.

Kollégánk reggel 6.50-től várakozott a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek VMK-nál, a vizsgálattal 9.24-kor végzett. Azoknak, akik még a tesztelés előtt állnak, azt üzeni: „egy picit csiklandoz, egyáltalán nem fáj, és a pozitív (azaz negatív) eredmény egy kicsit megnyugtat...”

A vágsellyei Duslo vegyi üzem 2 000 alkalmazottját és családtagjaikat tesztelik tegnaptól, gyorsan haladnak a sorok. Az emberek elégedettek, hogy a vegyi vállalat rendelőintézeténél várakozhatnak, annak ellenére, hogy az körülbelül 2 kilométerre van a várostól, a gyárral szemben.

Nagyfödémesen élő közvetítéssel segítik a lakosokat a tájékozódásban: a község honlapján bárki leellenőrizheti, hogy épp mekkora a sor a tesztelésnél.

Vágsellyén, Vágvecse városrész kultúrházánál is sorakoznak a tesztelésre. Az időseket és a kismamákat előre engedik.

Információink szerint Somorján több mintavételi ponton is nagyon hosszú sor alakult ki. Ha valaki a délelőtti órákban szeretne tesztre menni, akár órákig is várhat.

Akik az érsekújvári Czuczor Gergely Magyar Tannyelvű Alapiskolába mentek teszteltetni magukat, és már 6:15-kor beálltak a sorba, azok 9:45 óra körül kerültek sorra, 90-95 közötti sorszámmal.

Udvard valamennyi tesztelőpontján hosszú sorokban várakoznak mintavételre a lakosok.

A rimaszombati járásbeli Bátka községben is elindult a tesztelés, a lakosokat házszám szerint várják a tesztelésre.

Az Érsekújvár tőszomszédságában fekvő Udvard nagyközségben szemtanúk szerint nagyobb a tolongás mint a legsikeresebb búcsúk idején. A tömeg csak hellyel-közzel tartja be a 2 méteres távolságot.

Ide kattintva település, majd tesztpont szerinti lebontásban meg tudja nézni, környékén éppen hányan sorakoznak tesztelésre. Természetesen az oldal frissítése a sorban állók készségétől függ.

Némi késéssel, 7 óra után Muzslán is kezdetét vette a széles körű Covid-tesztelés. Voltak, akik már fél órával a kezdés előtt beálltak a sorba. Folyamatos a tesztelés – közölte Farkas Iván, Muzsla polgármestere. A község honlapján tájékoztatja a lakosokat arról, hogyan alakul a várakozók sora a beltéri, kultúrházban kialakított A munkacsoportban, valamint a kültéri, a szabadtéri színpadon kialakított B munkacsoportban.

Losoncon 19 mintavételi ponton várják a lakosokat. Két kijelölt helyszínt nem sikerült 7 órakor megnyitni. Alexandra Pivková polgármester a tesztelésre érkezők türelmét kéri, a város közösségi oldalán közölte, a hadsereg mindent elkövet azért, hogy a tesztelés zökkenőmentes legyen.

Nyitra városa felszólította az embereket, többen ne várakozzanak a drive-in tesztelőpontnál. A becsült várakozási idő legalább három óra.

Lapunk munkatársa, Kis Péter jelezte, az érsekújvári magyar alapiskolában négy budapesti orvos végzi a mintavételt, magyarul és angolul kommunikálnak a tesztre érkezőkkel.

Hosszú kocsisor a pozsonyi drive-in tesztelőpontnál. (TASR-felvétel)

Pozsonyligetfalun még mindig az egészségügyi dolgozók és önkéntesek jelentkezését várják.

Egy olvasónk arról számolt be, hogy a párkányi Teraszok II-es lakótelep tornaterménél rendkívül lassan halad a sor, reggel hét órától még mindig nem jutott sorra.

Az érsekújvári Czuczor Gergely Magyar Tannyelvű Alapiskolában létesített tesztelési ponton már 6:15-kor mintegy 50-en voltak. 8 óra körül már az iskola menti utcában végig állt a sor. Értesüléseink szerint a magyar iskolában két budapesti orvos veszi le a teszteket.

Kassán is hosszú sorok...

Az egészségügyi tárca tájékoztatása szerint reggel nyolc óráig a tesztelőpontok 91 százaléka nyitott meg.

„Arra kérjük az embereket, hogy kövessék figyelemmel a helyzet alakulását, és ne menjenek olyan helyre, ahol a tesztelőpont telített. Van idő ma és holnap is, sikerülni fog” – tette közzé az egészségügyi minisztérium.

Érsekújvár hivatalos oldalán 7:30 körül jelent meg a felhívás: „Az összes tesztelési helyszín nyitva van. Kérjük az érsekújváriakat, hogy most ne induljanak el a tesztelési helyszínekre, mert az egész városban hosszú sorok kígyóznak”.

Olvasónk felvétele Párkányból.

Nyitrabányán (Handlová) reggel nyolc órakor – az egészségügyi dolgozók hiánya miatt – csak hét mintavételi pont működött. Hasonló a helyzet Privigyén.

Hosszú sorokban várakoznak tesztelésre Rimaszombatban is. A kép a Družstevná utcai alapiskola mellett készült.

Érsekújvárban a lovardában is tesztelnek. A sor vége a Lidlnél áll. (shz)

Trencsénben is sokan várakoznak...

Érsekújvárban, a Len utcában is sokan várakoznak arra, hogy kiderüljön, fertőzöttek-e. (shz)

A pozsonyi drive-in tesztelőpontok előtt is hosszú a kocsisor – tájékoztatott az RTVS Zöld hulláma.

Érsekújvárban is nagyon komoly az érdeklődés a tesztelés iránt. A Czuczor Gergely Magyar Tannyelvű Alapiskolában létesített központban már fél hét előtt sorakoztak az emberek. Értesüléseink szerint már hét órakor kígyóztak a sorok a többi tesztelőpont előtt is. A környező falvakban, Kamocsán és Udvardon is hasonló a helyzet. (shz)

Hosszú sorok a Matica slovenská komáromi székháza előtt...

Több helyen már a nyitás előtt hosszú sorokban kígyóztak a tesztelésre várakozók. Olvasónk felvétele 6:45-kor készült az egyik párkányi tesztelőpont előtt.