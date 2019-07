GALÉRIA: Ilyen volt az Országos Gyermeknéptánc-fesztivál Füleken

A fesztivál végén a legtöbben örültek. Volt, aki az arany sávnak, még boldogabb volt az, aki kiemelt arany sávot kapott, de sem az ezüst, sem a bronz sávosok nem mentek el lógó orral. A Gyermek-néptánc-fesztivál valójában nem a versenyről szól. Az (is) a lényege, hogy a szakemberek (más szóval a zsűri) előtt megmutassák, ki mit tud, hogyan sajátították el a táncokat, mennyit léptek előre a gyerekek. Itt azonban nemcsak a gyerekek „vizsgáznak”, hanem a csoportvezetők is, akik egyben koreográfusok, jelmeztervezők (már amennyire a népviselet-utánzatokra, amit senki se értsen félre, nem a ruhák becsmérlése, sőt), zenei szerkesztők, néptáncpedagógusok, és olyankor, amikor a csoport nem otthon, hanem az ország más pontját lép színpadra, pótanyukák és pótapukák egy személyben. Amikor pedig otthon gyakorolnak, helyenként, időnként a napközis tanító néniket is helyettesítik. Szerencsésebb az a csoportvezető, akinél olyan gyerekek táncolnak, akiknek már a szülei is a néptánc vagy a népzene szerelmesei voltak. Olyan csapat is van, amelybe gyerekotthonból került a táncosjelölt, aki ma már a felnőttekkel, egy néptánccsaláddal lép színpadra. Ami a legszebb: itt mindenki mindenkit lelkesen megtapsol, szurkolnak egymásnak, mert nincs dobogó, csak egy cél: megmutatni táncos tudományukat. A sáv már csak hab a tortán. Bízzunk benne, hogy a 300 kis táncos közül lesz hivatásos néptáncos, aki még magasabb szinten műveli, viszi tovább a néptánchagyományt. (rend)

Az Országos Gyermek-szólótáncverseny eredményei 1. kategória (6–12 évesek) Kiemelt Arany sáv

Kristóf Áron

Arany sáv

Korintus Beáta, Mészáros Emma Viktória

Ezüst sáv

Koľvek Alica, Koľvek Dávid, Kürti Zsófia, Kürti Csaba

Bronz sáv

Šiška Zea, Ábrahám Tomáš

A zsűri különdíja

Farkas Gábor



2. kategória (13–16 évesek)

Kiemelt Arany sáv Lukács Léda Erika, Lelkes Áron, Klukon Adél, Berki Dániel, Szőllősy Emma, Viczencz Máté

Arany sáv

Gyén Noémi, Červenka Robert, Janštová Sofia, Bukta Attila, Csenkey Botond, Molnár Nicolas, Kelemen Veronika

Ezüst sáv

Radványi István, Dendis Izabella, Veres Saskia, Jáně Viktória, Zsoldos Viktória, Madi Mária, Kopsa Zoltán

Bronz sáv

Bóna Sára, Balla Kevin, Botló Csenge, Kovács Viktória, Záhorsky Orsolya, Jusztin Lehel, Kovács Hana



A gyermek-néptáncegyüttesek eredményei

Arany sávos együttesek

Nagy Csali Gyermek Néptáncegyüttes – a Ládafia című koreográfia színpadi megformálásáért;

Sendergő Gyermeknéptánccsoport – az ipolysági táncok színpadi megformálásáért;

Kis Megyer és Csilizke Gyermek-néptáncegyüttes – a gömöri táncok hiteles bemutatásáért;

Kis Csallóközi – a mezőkölpényi táncok hiteles bemutatásáért Ezüst sávos együttesek

Nádas Ifjúsági Néptáncegyüttes

Kis Rakonca Gyermek Néptáncegyüttes

Kis Ilosvai

Bronz sávos együttes

Boglárka Gyermek Néptáncegyüttes



Különdíj Zenei különdíj

Zsoldos Viktória, a Csali Zenekar és a Pósfa Zenekar



A Kis Rakonca Gyermek- néptáncegyüttes az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület különdíját kapta



A Nádas Ifjúsági Néptáncegyütes a hiteles előadásért kapott különdíjat



A versenyprogramok mellett a fesztiválon részt vevő közel 300 fiatal táncos a kísérőrendezvények gazdag palettájából válogathatott. Bemutatkozott a Paramisi Társulat, a Kuttyomfitty Társulat, a Garabolyos Gólyalábasok és a Kolompos zenekar. Három napon át folytak a Motolla Baráti Kör kézműves-foglalkozásai és az Ifjú Szivek Táncszínház táncoktatásai.