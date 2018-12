GALÉRIA: Az európai parlamenti képviselőkkel tárgyaltak a kelet-szlovákiai mezőgazdászok

A nagyjából két órán át tartó tárgyalásra a Kassához közeli Herdnágönyű település mezőgazdasági udvarában kerítettek sort. A hazai mezőgazdászok érdekeit képviselő csoportosulásból Štefan Oravec, a Mezőgazdászok Kezdeményezése alapító tagja, Ján Mičovský korrupcióellenes aktivista, Patrik Magdoško aktivista és Molnár Zsolt csallóközi gazda volt jelen. Az Európai Parlament delegációját Claudia Schmidt, Németország, Tomáš Zdechovský, Csehország és Derek Vaughan, Nagy Britannia európai parlamenti képviselője képviselte. Štefan Oravec többször is hangoztatta, a hazai mezőgazdaságban óriási problémák vannak, melyeket minél hamarabb orvosolni kell.

A rendőrség tétlenül nézi

„Gyerekkorom óta a mezőgazdaságban tevékenykedek. Édesapámmal egy apró földterületet műveltünk, egyszerű gépekkel dolgoztunk. A rendszerváltás után mindenki nagy változásokra számított. Amikor beléptünk az Európai Unióba, kínkeservesen sikerült megpályáznunk egy kombájnt. A pályázat benyújtása után rövidesen meg is kaptunk a PPA-tól a szerződést, el sem akartuk hinni, hogy ilyen egyszerű az egész. Pár évre rá bizonyos csoportok elkezdtek 8–10–12 százalékos „díjakat” kérni egy-egy pályázat benyújtása során, most pedig ott tartunk, hogy ezeket a lefizetéseket már hivatalos jogdíjként kell számlázni” – panaszolta a bizottságnak Oravec, aki szerint a rendőrség tétlenül nézi, mi történik, és sajnos egészen odáig fajult a helyzet, hogy egy fiatal újságírónak kellett az életét meghalnia azért, hogy az emberek végre összefogjanak és felemeljék a hangjukat a rendszer ellen. „A PPA úgy működik és úgy dönt a kifizetésekről, ahogy neki jól esik. Az elmúlt években a dotációkat, illetően több járási és kerületi bírósági tárgyalást is megnyertünk, az alkotmánybíróságon is sikerrel jártunk, de a PPA továbbra sem hajlandó kiállni a kis- és középgazdák mellett, inkább azon dolgozik, hogy elnyomja őket. Nagyon sajnálom, hogy ezt pontosan önöknek kell elpanaszolnom, de egészen 2015-ig, amíg a pénzügyi csoportok nem avatkoztak bele a mezőgazdaságba, sokkal nagyobb rend volt az országban” – magyarázta Oravec.

A képviselők is meglepődtek

Ján Mičovský volt országgyűlési képviselő és az állami erdészet egykori alkalmazottja szerint Szlovákiában úgy folyósítják az uniós támogatásokat, mintha azt senki sem ellenőrizné. „Az állam nemrég 22,5 milliós uniós támogatást kapott a tűzvédelmi kamerákra. A kamerákat a választások előtti napon szerelték fel, és ahogy az később kiderült, a beruházás valódi értéke csupán 6 millió euró volt. Ez pontosan illusztrálja azt a korrupt támogatási rendszert, ami Szlovákiában működik” – mondta Mičovský. A mezőgazdászok panasza hallatán Ivan Štefanec, a KDH EP-képviselője megígérte, hogy kellő lépéseket tesznek az ügyben, és a PPA szerkezetében és személyzetében is vizsgálatokat fognak végrehajtani. Tomáš Zdechovský EP-képviselő szerint az Európai Parlament bizottsága elsősorban a legnagyobb csalásokra összpontosít, és lehetőség szerint személyesen is megvizsgálja az érintett helyet. „Lehet, hogy a Szlovákiában élők többsége azt hiszi, elfelejtettük Ján Kuciak és menyasszonya brutális meggyilkolását, de nem. Az elmúlt időszakban rengeteget foglalkoztunk a fiatal újságíró ügyével és az általa írt cikkekkel, alaposan megvizsgáltuk őket. Ezért is tartjuk fontosnak ezeket a látogatásokat, és higgyék el, nem utoljára vagyunk itt. Ha az Európai Unió minden államában jól működik a támogatási rendszer, akkor Szlovákiában is működnie kell. Matečná miniszter asszonnyal, nemsokára pedig Peter Pellegrini miniszterelnökkel is találkozunk, nekik is el fogjuk mondani, hogy az uniós támogatási rendszer ilyen módon nem működhet tovább” – magyarázta Zdechovský, majd arra hívta fel az emberek figyelmét, hogy ha nem lesz vége a csalásoknak, az Európai Unió fog közbelépni.