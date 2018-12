GALÉRIA: Andrej Kiska a Liberta központban járt

Kiska a kassai központ után Nagymihályba is ellátogatott - Németi Róbert felvétele

Az államfő a látogató utáni sajtótájékoztatón elmondta, a kassai központ is azt bizonyítja, van lehetőség a segítségre, ugyanis ebben a központban már több száz beteg gyerek életét tették boldogabbá. „Olyan gyerekekről van szó, akik agyvérzés vagy más komoly betegség miatt segítségre szorulnak, de minden azt bizonyítja, hogy valóban komoly fejlődést érhetnek el. Sajnálom, az állam nagyon sok esetben nem talál lehetőséget ezeknek a központoknak a támogatására, pedig külföldön erre számos példa van. Számomra különösképpen kellemes volt az ott töltött idő” – mondta Andrej Kiska.

A sajtótájékoztató végén az újságírók kérdéseire Kiska a greeancpeaces aktivisták letartóztatásról, illetve a marrákesi konferencia körüli helyzetről is elmondta a véleményét. „Nem értem a bíróság döntését, de azt sem, hogyan lehet ezeket az aktivistákat bűnözőknek titulálni. Számomra az sem világos, hogy az igazságszolgáltatás hogyan akarja ilyen döntések után visszaszerezni az emberek bizalmát. A marrákesi konferenciát illetően pedig az a véleményem, hogy a szlovák külügyminiszter és néhány politikai párt nézeteivel is egyetértek, mégpedig azzal, hogy valakinek biztosan képviselnie kell ott Szlovákiát. Nem tudom elképzelni, hogy csak azért, mert a találkozón a migrációs problémákról fognak tárgyalni, országunkat miniszterelnöke távol maradjon. Persze egy megbízottat, mondjuk országunk egyik nagykövetét is kiküldhetnénk, hogy ott legyen és elmondja, mit gondolunk a helyzetről. Sajnálom, hogy egyes politikusok a migráció szó hallatán egyszerűen hátat fordítanának a témának” – zárta Andrej Kiska.