GALÉRIA: Aláírták a szerződést a rimaszombati ipari park kiépítéséről

A rimaszombati testületi ülésre ezúttal a Csillagházban került sor. Az ülés legfontosabb pontja a városban létesítendő ipari parkról szóló szerződés aláírása volt, mely alkalomból Boris Kollár házelnök (Sme rodina) és Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter is a városba látogatott. Jozef Šimko polgármester üdvözölte a vendégeket, majd leszögezte, hogy a mai ülésnek történelmi jelentősége lesz Rimaszombat életében, mivel a régió tartósan küzd a magas munkanélküliséggel.

Boris Kollár a felszólalásában leszögezte, hogy ez a kormány a feladatának tartja, hogy segítsen az elmaradott régióknak, politikai hovatartozástól függetlenül – azért hozták ide a parkot, mert itt van rá szükség. Elmondta, hogy a park kiépítése még csak az első lépés, ezután a SARIO-é a főszerep, melynek három év múlva invesztíciókat kell hoznia a területre. Megköszönte a városnak, hogy ilyen előzékenyek voltak a beruházás kapcsán.

Richard Sulík a felszólalását azzal kezdte, hogy ő majd csak akkor várja a dicséretet a parkkal kapcsolatban, ha már meglesznek a munkahelyek. „Évek óta hallgatom, hogy csökkenteni kell a regionális különbségeket az országban, a Jaguar mégis Nyitrán végezte” – mondta a miniszter, aki szerint az SaS azon dolgozik, hogy ezen a téren tényleg történjen valami. Szerinte szükség van ún. „belső szolidaritásra” az országban:

„Én pozsonyi vagyok, de nekem is személyes érdekem, hogy Önök itt Rimaszombatban jól boldoguljank”.

Ha erre nem kerül sor, akkor a makroökonómiai különbségek mindenkinek bajt okoznak. Sulík nem ért egyet azzal a mantrával, hogy flexibilis munkaerőre van szükség – nem tartja életszerűnek, hogy azok az emberek, akik generációk óta egy helyen élnek, munka után utazzanak mindenfelé. „A munkának kell az emberek után menni” – szögezte le. A miniszter szerint az is pozitívum, hogy a létesülő park növekvő nyomást fejthet ki a leendő gyorsforgalmi út megépítésére is. Sulík elmondta, hogy Boris Kačáni, az MH Invest főnöke megbízást kapott, hogy ez a projekt prioritást kapjon. Ha a park elkészül, 100%-os állami tulajdonban lesz, és csak olyan cégnek adják el, amely meg is telepszik itt. Sulík reméli, hogy jövő évben megkezdődik az építkezés, és 2023-ra kész lehet. A beruházókat csak ezután keresik majd. Arra is ígéretet tett, hogy a rimaszombati ipari park az első helyen lesz felajánlva minden jövőbeli beruházó számára és jelezte, hogy már öt céggel tárgyalnak, akik érdeklődést mutattak a park iránt.

Roman Vaľo, a városi képviselőtestület „Merjünk gyorsítani” nevű frakciójának vezetője megköszönte Sulík segítségét. A képviselő szerint az ipari park létesítése reményt jelent a rimaszombatiak számára, hogy végre teljes értékű életet élhetnek a régióban. A gazdasági miniszter a reakciójában óva intett a túlzott elvárásoktól: az igazi munka a park megépítése után kezdődik, és a régióban nagy a verseny a beruházókért.

Felszólalt Ondrej Lunter, Besztercebánya megye alelnöke is, aki szerint az új kormány már bizonyította, hogy érdeklődik a régióban élő emberek iránt. Precedens nélkülinek nevezte, hogy itt és most a rimaszombati ipari park építéséről tárgyalnak, és azt is elmondta, hogy a Sulík vezette gazdasági minisztérium nyíltan állt a pályázathoz, oda irányítva a segítséget, ahol arra objektívan a legnagyobb szükség van. Megígérte, hogy Besztercebánya megye mindent segítséget megad a SARIO-nak, hogy beruházókat találjanak a parkba.

Jozef Šimko polgármester végül azon reményének adott hangot, hogy reméli, a szavakból nem csak ígéretek lesznek, hanem a beruházás ténylegesen megvalósul. „Arra kérem önöket, hogy ne feledjék az itt elhangzott szavaikat” – mondta.

Ezt követően a testület egyhangúan megszavazta az érintett földterület eladását az MH Invest s.r.o. cégnek 0,35 EUR/négyzetméter árban, összesen 296 522,25 euró értékben.

Az ipari park létesítése már régóta téma Rimaszombatban, de a mostani lépéssel végre elérhető közelségbe került a megvalósulása. A gazdasági tárca szerint a park kiépítése kb. 10 millióba fog kerülni, ennek visszatérülését már első néhány év során remélik. A park egy nagyjából 65 hektáros területet foglalna el az I/72-es út mentén, és Rimaszombat öt másik, hátrányos helyzetű régióval folytatott versenyben nyerte el a pályázatot.