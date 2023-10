Fúvószenekarok koncertje a kastély udvarán (VIDEÓ)

Galánta Város Fúvószenekara

A zenekar 2016-ban jött létre a kulturális szakbizottság kezdeményezésére, a képviselő-testület támogatásával. A fúvószenekar célja az volt, hogy képviselje Galánta városát a különböző társadalmi eseményeken. A város megkereste Lelkes Jánost, vállalja el a fúvószenekar megalapítását, ő elvállalta a feladatot és azóta is a rézfúvósok karmestere. Nem volt egyszerű dolga összehozni a sokféle zenészt, akik között akadt professzionális és amatőr is. Tanárok, a zeneiskola növendékei, tapasztalt zenészek és lelkes kezdők, ők máig a közös zenélés energiáját és a fejlődés igényét hozzák a zenekarba. Első fellépésük, 2016. május 1-jén, a galántai Esterházy-kastély udvarán hatalmas siker volt. A zenekar létszáma mára eléri a negyven főt, javarészt képzett zenészek, többen közülük Bécsben vagy a Szlovák Rádióban is játszanak. Lelkes János karnagy, a fesztivál szervezője megosztotta történetét:

„Kiskorom óta foglalkozom fúvószenével, tubán játszom, a hegysúri Nagy Lajos volt a tanárom. A kötelező katonai szolgálatot Csehországban teljesítettem, ott bekerültem a katonazenekarba. Miután onnan hazajöttem, Magyarországon elvégeztem a karnagyképzést, ott szerettem meg végérvényesen a fúvós- és koncertzenét. A galántai zenekarban tíztól 62 éves korig vannak zenészek. Kezdetben hetente kétszer, mostanában hetente egyszer vannak próbák. Fellépéseink alkalmával többször eljutottunk már a testvértelepüléseinkre, a csehországi Mikulovba és a magyarországi Tótkomlósra, de jártunk már Franciaországban és számos nemzetközi fúvós találkozón. Több alkalommal járt nálunk vendégzenész is. Rendkívüli esemény volt számunkra, amikor ez év augusztusában Esterházy Antal herceget a galántai Esterházy-kastély parkjában díszpolgárrá avatták. A kastély déli tornyában felcsendültek a fanfárok. A korhű hangszert a mi négy trombitásunk szólaltatta meg, nagyon megható volt.”

A galántai fúvósok minden év januárjában újévi nyitókoncertet adnak a Városi Művelődési Központban, ahol másfél órás előadáson mutatják be a teljes repertoárt.

A fesztivál első két évében 50 fős nagyzenekarok vettek részt, fellépett a rendőrzenekar is. Minden éven más formációt hívnak meg a szervezők. A mostanin úgy igyekeztek összállítani a programot, meghívni a zenekarokat, hogy többféle stílust bemutassanak. Lelkes János úgy látja, van igény erre a zenei stílusra, ha valaki a zeneiskolában, gyerekként találkozik a fúvószenével és jó tanárra akad, biztosan marad ennél a műfajnál, mert a közös zenélés mindig örömteli. A fellépő zenekarok mindegyike sok munkát és szenvedélyt fektettet az előadott produkcióba. Utolsó számként a négy meghívott zenekar együtt eljátszotta a Radetzky-indulót.