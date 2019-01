Fogadóórákat hirdetett a komáromi városvezetés

Szervezési okok miatt előzetes időpont-egyeztetés szükséges, a polgármester fogadóórájára a 035/2851 212-es telefonszámon, vagy a primator@komarno.sk, az alpolgármesterekére a 035/2851 214-es telefonszámon, vagy a viceprimator@komarno.sk e-mail címen lehet jelentkezni. Keszegh Béla a városi hivatal honlapján közzétette az alpolgármester munkaköri feladatait is. Varga Tamás teljes állásban tölti be a tisztséget, ő az, aki távollétében, azaz szabadság, hosszabb betegség idején helyettesíti a polgármestert. Varga Tamás hatáskörébe tartozik egyebek közt a testületi ülések előkészítése, a szakbizottságok és a tanács munkájának szabályozása, a városi rendőrség munkájának ellenőrzése, az átláthatóság és a közrend felügyelete, de válsághelyzetekben, pl. természeti csapások idején is ő irányítja a munkát. Ondrej Gajdáčhoz, aki részmunkaidőben tölti be a posztot, elsősorban az oktatásügy és a sport tartozik. (vkm)