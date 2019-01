Fészekrakó program indul Komáromban

Fészekrakó elnevezéssel indul február elején a városban a Fészek Családi Kör és a Villa Camarum Polgári Társulás közös projektje. Célja a komáromi és környékbeli családok segítése a tudatos életmód, a kötődő nevelés megvalósítása során, továbbá egy szülői közösség létrehozása, ahol előadásokat hallgathatnak, tapasztalatokat cserélhetnek olyan témákban, mint a gyereknevelés, a párkapcsolat, a családi konfliktusok kezelése, a hatékony időgazdálkodás, a környezettudatosság vagy éppen a testi-lelki egészség.

„Saját és baráti körünkben fellépő igények hívták életre a Fészek Családi Kört – mondta a sajtó képviselőinek Szegi Aranka, az egyik alapító. – Úgy éreztük, a kisgyermekes családok, illetve a családalapítás előtt álló párok sokszor tanácstalanok, nem tudják, hová fordulhatnak kérdéseikkel, mert bár az internetről számtalan információ áramlik feléjük, csoportok szerveződnek, mégis hiányzik a személyes találkozás, a beszélgetés, az, hogy szakembereknek tehessék fel kérdéseiket.” A négy hónapig tartó projekt során előadásokat szerveznek, lesz életvezetési, valamint szoptatási és hordozási tanácsadás, AnyaSzabadság elnevezéssel coaching-csoport indítanak, és információs kiadványt is megjelentetnek, amely a környéken elérhető, segítséget nyújtó szervezetek, szakemberek listáját tartalmazza. „Mivel az előadások elsősorban kisgyermekes szülőknek szólnak, akik nem mindig tudják megoldani a gyerekek elhelyezését, ezért az előadásokat a közösségi oldalon egyenes adásban közvetítjük” – hangsúlyozta Molnár Krisztina, a Fészek Családi Kör másik alapítója. Az előadássorozat február 8-án indul Szél Dávid blogger Apapara című előadásával, amelyen az apákkal kapcsolatos elvásásokat, sztereotípiákat boncolgatják, elsősorban fiatal apukák részvételére számítanak. Lesz előadás a női és anyaszerepről, a család-logisztikáról és háztartás-menedzsmentről, a konfliktuskezelésről, a szoptatásról, a babahordozásról és a programsorozat részeként megszervezik a Szülés hetét is. „Távlati célunk, hogy egy stabil központot hozzunk létre, ahová folyamatosan fordulhatnának kérdéseikkel, problémáikkal a szülők – árulta el Szegi Aranka. – Tudjuk, milyen nehéz jó szakembereket, különösen magyar anyanyelvűeket találni, ezért is igyekszünk megszólítani, összegyűjteni ezeket a szakembereket. A most induló programsorozat arra is lehetőséget kínál, hogy felmérjük a kisgyerekes szülők igényeit és aszerint alakítsuk további tevékenységünket.”

A projekt a Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága által támogatott, 2018 – a külhoni családok éve programban nyert anyagi forrásnak köszönhetően valósul meg. Az előadásoknak, foglalkozásoknak a Zichy pont Civil Közösségi Központ ad helyet, amelynek egyik működtetője a Villa Camarum.