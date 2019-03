Felújították a galántai kórház pszichiátriai osztályát

Szerdán átadták a galántai kórház felújított pszichiátriai osztályát. A megújult belső tereken kívül modern terápiákkal is igyekeznek javítani a betegek állapotán.

Galánta | Szerdán átadták a galántai kórház felújított pszichiátriai osztályát. A megújult belső tereken kívül modern terápiákkal is igyekeznek javítani a betegek állapotán.

Tavaly hatszázhatvanhat beteget kezeltek a Svet Zdravia galántai kórházának pszichiátriai osztályán és további közel négyezernek nyújtottak ambuláns kezelést. A galántai, vágsellyei és dunaszerdahelyi régióból mintegy száztízezer páciens tartozik az osztály alá, ahol jelenleg mindössze 26 ágy van. Többek között akut, vagy krónikus elmezavarral, függőségekkel, depresszióval küzdő betegek kerülnek a pszichiátriára. Az ünnepi megnyitón elhangzott, hogy manapság is gyakran megbélyegzik a pszichiátriai kezelésre szoruló pácienseket. Galántán akut betegeket látnak el, a gyógyszeres- és pszichoterápiás kezelés mellett különböző terápiákat is újra elindítanak, amelyekkel javítani lehet a betegek állapotát. A kórházat üzemeltető Svet Zdravia 57 ezer eurót költött az osztály teljes modernizációjára, egyebek mellett kicserélték a padlót, az ablakokat és az ágyakat, átfestették a folyosót és a szobákat, valamint új bútorokat is vásároltak.

“A felújításnak köszönhetően jelentősen javul a páciensek és az osztályon dolgozók környezete és a rekonstrukció hozzájárul az egészségügyi ellátás minőségének javításához” - nyilatkozta Alexandra Pavlovičová a kórház igazgatója.

Az igazgató, akit tavaly neveztek ki a kórház élére, azt mondta, beiktatása után leszögezte, hogy fel kell újítani az osztályt, mert a régi külső nem segítette a betegek gyógyulását. Ezt Miroslav Čerňan főorvos is megerősítette. A felújítás után újra elérhető lesz az elektrokonvulzív terápia, amely a főorvos szerint az akut gyógykezelések elengedhetetlen része.

“A terápiának köszönhetően helyben széleskörű ellátást tudunk nyújtani a betegeknek és nem kell őket áthelyezni más kórházakba” - magyarázta Miroslav Čerňan az osztály főorvosa.

A folyóson egy óriási kifestőt is készítettek, amelyet a hamarosan beköltöző páciensek kiszínezhetnek.

Miroslav Čerňan lapunknak elmondta, hogy átlagosan 3 hétig kezelik az osztályon a betegeket és együttműködnek a specializált kórházakkal, ha az állapotuk úgy kívánja, akkor ide helyezik át a betegeket.

Négy éve még Nagyszombat megye volt a kórház fenntartója és tulajdonosa, a Svet Zdravia 2015-ben vásárolta meg a galántai és a dunaszerdahelyi kórházat. Berényi József a megye alelnöke azt mondja, jól döntöttek, amikor eladták az intézményeket. “Gazdasági szempontból mínuszban voltak a kórházak és nem volt pénz a beruházásokra, megye elégedett a fejlesztésekkel” - mondta Berényi, aki a két kórház felügyelőtanácsának is tagja. Az alelnök hozzátette, hogy a páciensek egy része mást gondol a kórházról. Az ellátás minőségét vizsgáló felméréseken gyakran egymásnak ellentmondó eredmények születnek. “Örülök, hogy a tulajdonos is felméri a helyzetet és látom az őszinte szándékot arra, hogy mindkét kórházat jól, a páciensek elvárásai alapján működtessék” - zárta az alelnök.