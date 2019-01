Felújították a dobsinai sífutópályát

A pályát korábban a Szlovák Síszövetség (Slovenský lyžiarsky zväz) által rendezett versenyekre használták.

Rastislav Trnka, Kassa megye elnöke közölte a felújított pálya nemcsak a sportolókat vonzza majd, jó hatással lehet az UNESCO világörökséghez tartozó Dobsinai-jégbarlang látogatottságára is. „A sífutásnak nagy hagyományai vannak ebben a térségben, a pálya ennek ellenére hosszú ideig kihasználatlanul állt. A síelők négy új pályát vehetnek igénybe. Mivel a beruházással a Szlovák paradicsom idegenforgalmi kínálatát is bővítettük, bízunk benne, hogy a sífutás szerelmeseit is sikerül idecsalogatni” – jelentette ki Rastislav Trnka. A projekt sikeres pályázója Dobsina önkormányzata volt. A mintegy 14 000 eurós beruházás kilencven százalékát Kassa Megye Önkormányzata finanszírozta, a maradék 1400 eurót a város önerőből fedezte. A dotációt elsősorban a sípálya kijelölésére, egy faház felépítésére, illetve egy patakon átívelő híd építésére használták fel. A sífutópályák Sztracena település kataszterében, a Dobsinai-jégbarlang részét képező területen találhatók. Az első sífutóversenyeket a második világháború előtt rendezték meg itt. A Szlovák Síszövetség által 1997-ben hitelesített pályák az elmúlt évtizedek során számtalan nevezetes versenynek adtak helyet. Lenka Vargová Jurková, a Kassa Régió Turizmus igazgatójának elmondása szerint az új pályákat a környezeti- és terepviszonyokhoz mérten alakították ki. „Mivel a projekt elsősorban az amatőr sportolókra összpontosít, a legveszélyesebb és a karbantartás szempontjából legigényesebb szakaszokat kihagytuk. A legrövidebb pálya 2, a leghosszabb 4,5 kilométer hosszú” – zárta Lenkva Vargová Jurková.