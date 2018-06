Felújítják az oroszvári kastélyt

Oroszvár | A tervek szerint 2023-ra újítják fel az oroszvári kastélyt és a hozzá tartozó parkot.

A rekonstrukció első terveit a kilencvenes években dolgozta ki Bahna professzor építészmérnök, ezeket 2012-ben hagyta jóvá a kormányhivatal, akkor 40 millió eurós költségvetéssel. Mivel Bahna professzor korára hivatkozva visszalépett az együttműködéstől, új közbeszerzést kellett a projektdokumentációra kiírni, amelyet a pozsonyi Dopravoprojekt Rt., a prágai Metroprojekt Rt. és a Nemzeti Kulturális Emlék Oroszvár Egyesülete nyert. Ezúttal azonban a rekonstrukció költségvetése 75 millió euróra növekedett, amelyből 55 millió euró jut a kastélyra, a többi a melléképületek a kert és a park 17 hektáros területének a felújítására. A kastélyt és a hozzá tartozó szűkebb parkot egy átlátszó kerítéssel különítik el a több mint 13 hektáros nyilvános parktól, amelyet megnyitnak a nagyközönség számára.

A kastély és szűkebb területe a legmagasabb szintű reprezentációs célokat fog szolgálni, a köztársasági elnök, a kormányfő, a parlament elnöke veheti igénybe rendezvényeire vagy vendégei fogadására. Az utolsó tulajdonos, Lónyai Elemér herceg és felesége, Stefánia számos külföldi útján jó érzékkel megválogatott bútoraiból, berendezési tárgyaiból semmi nem maradt fenn, ezeket a Tudor-stílusú épülettel összhangban kell pótolni – mondta Jaroslav Méhes építész. A kastély mellett a kiszolgáló személyzet épületét is felújítják, amelyben közösségi központ lesz, továbbá múzeum, házasságkötő terem, étterem, társadalmi és kulturális célokra hasznosítható helyiségek. A mögötte elterülő parkot és teraszos kerteket is felújítják. Nemcsak a növényzetet, hanem a pergolákat, a szökőkutat és a kilátótornyot is, amely annak idején víztoronyként működött.