Fellebbezett az NDS az R2-es kassai versenypályázatának leállítása miatt

Az NDS vezetése szerint a hivatal által feltárt probléma a közbeszerzés eredményére nem volt hatással, és indokolatlan szankciónak tartják a versenypályázat leállítását. Az NDS mindemellett azt feltételezi, hogy az ÚVO tanácsa másodfokú szervként a fellebbezésben számos releváns érvet elfogad és a javukra dönt, illetve hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy az R2-es gyorsforgalmi út Kassa–Saca–Felsőolcsvár szakasza mihamarabb megépüljön. „Vannak olyan versenypályázatok, ahol a FIDIC és annak megfelelője szerepel, de vannak olyanok is, ahol nem. Példaként említhetjük az első előzetes ellenőrzésen átesett R2 Krivány– Vámosfalva (Mýtna) gyorsforgalmi út megépítésének projektjét, melyben hasonló feltételek szerepeltek (a FIDIC-nek megfelelő meghatározás hiánya), de az ÚVO szerint ez mégsem volt törvényellenes” – közölte Eva Žgravčáková, az NDS kommunikációs szakembere.

Két szó miatt

Az ÚVO döntéséről decemberben számoltunk be, a hivatal a szerződés aláírása előtt, a második ellenőrzéskor hozta meg a döntést. Nem azért állították le a folyamatot, mert a beruházás túl drága, vagy mert törvényt sértettek volna, hanem azért, mert két szót hiányoltak belőle. „Így a Nemzeti Autópálya-társaság (NDS) nem zárhatja le a szerződést, Kassa az elkövetkező két-három évben nem fejezheti be a körgyűrű ezen részét, mi pedig mintegy 140 millió eurónyi támogatástól esünk el, melyet az Integrált Infrastruktúra Operatív Programból hívtunk volna le” – mondta akkor Andrej Doležal közlekedési miniszter. A genfi Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetségének (FIDIC) szabványosított szerződésmodelljei a nemzetközi szinten legszélesebb körben használt szerződési szabványok közé tartoznak. Az ÚVO mégis kifogásolta a hiányzó „vagy azzal egyenértékű” szavakból álló kifejezést, azonban az NDS szerint ezek nem befolyásolhatják a versenypályázatot. Az NDS megjegyezte, hogy az R2 szóban forgó szakaszának építésére kiírt pályázat megtörtént, és az ajánlatokat jogorvoslati kérelem nélkül nyújtották be, ami azt bizonyítja, hogy senki más nem kíván ezzel egyenértékű pályázatot benyújtani. „Soha nem fordult még elő, hogy valaki a FIDIC-kel tapasztaltakat bármilyen megfelelővel helyettesítette volna, ami megerősíti azt az állításunkat, hogy nincs megfelelője. Ezért az NDS vezetése úgy döntött, hogy szakértői elemzésekre alapozza véleményét, és megcáfolja a megfelelő használatának jövőbeli lehetőségét” – közölte az NDS sajtóosztálya.

Az utolsó napon

Az NDS tájékoztatásából kiderült, az ÚVO döntésére az év utolsó napján, 2021. december 31-én, a döntéshozatalt követő tíznapos határidőn belül nyújtották be a fellebbezést.

A fellebbezési eljárás tehát az év utolsó napján kezdetét vette, az ÚVO testületének 45 napon belül meg kell hoznia a döntést. Ha az NDS fellebbezése sikeres lesz, a szóban forgó szakasz megépítése három évig tartana.

A mintegy 132 millió euróba kerülő építkezést EU-s forrásokból finanszíroznák, ha azonban az ÚVO elutasítja az NDS kérelmét, a közlekedési minisztérium és az NDS eleshet az Európai Unió támogatásától.

(TASR, nr)