Felfüggesztik a teraszadót Dunaszerdahelyen

Már tavaly, a járvány első hulláma után is hasonló kedvezményt vezettek be a városban. A képviselőtestület legutóbbi ülésén újra a programpontok között szerepelt a szolgáltatókat segítő általános érvényű rendelet. A tervek szerint azoknak járna a kedvezmény, akik legálisan üzemeltetik a teraszt. Hodossy Szabolcs, a pénzügyi bizottság elnöke azt javasolta, hogy csak azok a szolgáltatók élhessenek a lehetőséggel, akik nem tartoznak a városnak. Hájos Zoltán polgármester szerint azonban most kevés olyan vállalkozó van, aki megfelelne a feltételnek.

„Ez mesebeli ajándék lenne, az egyik kezünkkel adunk, a másikkal pedig elzárjuk a csapot. Több tisztességes vállalkozó van Dunaszerdahelyen, akik majd pótolni tudják az elmaradásukat”

– jegyezte meg a polgármester. Éves szinten 15-20 ezer eurót tesz ki a város költségvetésében a közterület-használati díj. Brunczvik Tünde és Hakszer Roland képviselő azt hiányolta, hogy más vállalkozásoknak és a lakosoknak nem szánnak hasonló engedményeket. Hakszer példaként említette a bevezetett rezidens parkolási rendszert, a fejlesztési adót, valamint a többi illetéket. „Eddig senkinek nem róttunk ki adót. Ha a fejlesztési illetékről beszélünk, akkor elmondható, hogy akinek nincs pénze, az most nem építkezik” – reagált Hájos. Horváth Zoltán képviselő szerint nem lenne igazságos egy kalap alá venni azokat, akik teljesítették a kötelezettségeiket és azokat, akik nem.

„A Covid-19 2020 januárjától datálódik. Akinek 2019 végéig nem volt tartozása, azok élvezzék a szabadságot, akik tartoznak, azoknak teljesíteni kell a kötelezettségeiket”

– jelentette ki Horváth Zoltán. Végül a képviselők olyan rendeletet fogadtak el, amelynek értelmében elengedik ugyan a közterület-használatért kivetett díjat, de csak azoknak a vállalkozóknak, akiknek 2019 végéig nem volt hátralékuk.

A városközpontban működő vendéglők tulajdonosai üdvözlik a döntést, az mondják, minden segítség jól jön. „Mindig azon voltam, hogy teljesítsük a kötelezettségeinket, így, a várossal szemben is igyekeztünk mindent teljesíteni. Nekünk ugyan kicsi teraszunk van, de tavaly is lehetőséget kaptunk arra, hogy azon kívül is elhelyezzünk asztalokat. Most ugyan az időjárás nem kedvez nekünk, de örülünk a város által nyújtott támogatásnak” – nyilatkozta lapunknak Petes Marek, egy népszerű kávézó tulajdonosa. Tatai Robi étterem-tulajdonos is osztja a véleményét, egyelőre ugyan nem tudja, mekkora könnyítést jelent a kedvezmény, de nehéz időben minden segítségnek helye van.

„Az utóbbi napok időjárása is megpróbáltatást jelent számunkra, hideg, esős időben nem tudjuk leültetni a vendégeket a teraszon, a személyzet viszont itt van az étteremben. A következő hét időjárása sem kecsegtet jóval, de reméljük, hamarosan tovább enyhülnek a korlátozások, és bent is fogadhatunk vendégeket” – mondta az ismert szakács.