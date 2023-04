Felfedik a komáromi erőd titkait

J elentős helyszín

A most is zajló komáromi kutatómunkát a múzeum és az egyesület képviselői mutatták be a Ferdinánd-kapu előtt. Virágos Gábor, a MNM Nemzeti Régészeti Igazgatóságának régészeti főigazgató-helyettese Komárom környékének különböző történeti korok során betöltött szerepét hangsúlyozta, kezdve egészen az ókortól. Emlékeztetett, a komáromi erődrendszer rajta van azon a listán, amelyeken a világörökségi helyszínek várományosai találhatóak. Egyúttal dicsérte a georadaros felmérést végző csapat hozzáértését is, mivel szerinte kevés az olyan szakemberi gárda, amely a mérés mellett elemezni is tudja az így nyert adatokat.

Kovács Lóránd Olivér, a MNM Nemzeti Régészeti Igazgatóságának tudományos igazgatója elmondta, számos helyen végeznek hasonló felméréseket. Komárom kiemelten fontos helyszín, amely könnyen elérhető Budapestről, a projekttel pedig egy határokon átnyúló együttműködést teremtenek meg. Hozzáfűzte, általánosságban Európa ezen részén is ugyanolyan minőségű és jelentőségű régészeti anyaggal rendelkezünk, mint a kontinens nyugati felén.