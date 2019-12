Fél évig tart az útzár Pozsonyban

A pozsonyi körgyűrűt és a gyorsforgalmi utat építő D4/R7 konzorcium már korábban jelezte, hogy a beruházás miatt fél évre lezárják a forgalmas útvonalat, mivel egy hídszerkezetet építenek a D4-es körgyűrű nyomvonalán.

A kivitelező azt ígéri, hogy az építés keretében felújítja a rendkívül rossz állapotban levő 6 kilométer hosszú Vinohradnícka utat is. Addig azonban az autósok a Dunahidas mellett megépített új elkerülő úton, vagy Dénesden (Dunajská Lužná) keresztül, az I/63-as elsőrendű főútra térve érhetnek be a fővárosba.

A kivitelező azt írta, többször egyeztettek a tervezett útlezárásról az érintett községek polgármestereivel.

„Ez alapján gondosan megterveztük a kerülőútvonalat, amelyet az érintett szervek is jóváhagytak” – olvasható az építtető honlapján.

A gyakorlat viszont azt mutatja, hogy a tervezés ellenére sem sikerült elkerülni a közlekedési káoszt. Az útlezárás óta a Somorja irányából Pozsonyba érkező autóbuszok gyakran egy óránál is többet késnek.

A hét elején hosszú kocsisorok alakultak ki a kerülőutakon, Csallóközcsütörtökben is lépésben haladt a forgalom a Pozsonypüspökire vezető Vinohradnícka utca lezárása miatt.

A rendőrség helikopterről élőben közvetítette a közlekedési helyzetet. Dunahidasnál a rendőrök irányították a forgalmat, és egy jelzőlámpát is elhelyeztek, az 572-es másodrendű főút és az 1053-as összekötő út kereszteződésében, néhány sofőr szerint részben emiatt torlódott fel a kocsisor. A közösségi portálon sokan kifogásolták, hogy a rendőrség a reggeli csúcsforgalom után közvetíti a helyzetet. „Negyed hattól nyolcig, majd délután háromtól körülbelül hatig kellene ellenőrizni” – írta az egyik hozzászóló. Mások azt kifogásolják, hogy miért nem az R7-es megnyitása után zárták le a forgalmas utat. A Pozsonyi Kerületi Rendőrség a közösségi portálon adott tanácsokat az autósoknak, hogy hogyan közlekedjenek a dugóban, illetve a jelzőlámpánál miként csökkenthetik a várakozási időt. Csallóközcsütörtökben percek alatt feltorlódhat a forgalom, amely általában a falu és Dunahidas közötti szakaszon sűrűsödik be. Naponta mintegy 9-10 ezer autó halad keresztül a falun, a mostani korlátozás miatt további mintegy 3 ezer autós próbál Csallöközcsütörtökön keresztül bejutni a fővárosba. „Egyfajta tölcsér alakul ki a környező utakon, ugyanis mindenki ugyanoda, jellemzően a Főrévi útra tart” – véli Őry Péter polgármester, aki szerint az építési munkák mellett az időjárás is hatással van az autóoszlop kialakulására. A polgármester hozzátette, olykor 1,5–3 óráig is tarthat az út a Pozsonytól 22 kilométerre lévő községből a fővárosba.

A tervek szerint fél évig tart az útzár, az autósok csak 2020. június végétől térhetnek vissza az útra.