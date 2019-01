Megfagyott egy hajléktalan Komáromban

A Pozsonyi úti felüljáró alatt találtak rá, ahol meghúzta magát. Koncz Adriana, a városi hivatal szociális osztályának vezetője elmondta, nem komáromi illetőségű személyről van szó, de a férfi már mintegy másfél éve a városban élt, az utcán. „Osztályunk dolgozói többször felajánlották neki, hogy menjen be a melegedőbe, de mindig elutasította – tudtuk meg az osztályvezetőtől. – Időnként megjelent az ételosztáson is, ahol meleg ruhával is ellátjuk a hajléktalanokat.” A városi, 28 fő befogadására alkalmas hajléktalanszálló telt házzal működik, és a Várúton lévő hatszemélyes éjszakai melegedő is megtelt, de ezekben a hideg napokban megnövelték a kapacitását, és nappal sem zárják be a rászorulók előtt.

Helyi vállalkozók, éttermek, civil szerveztek, egyházak, magánszemélyek, valamint a városi hivatal összefogásának köszönhetően hetente négy alkalommal osztanak meleg ételt hajléktalanoknak a városban, a kettes bástyánál. Kollár Zoltán koordinátor elmondta, mivel ezekben a napokban többen a melegedőben vészelik át a hideget, oda viszik az ételt. Alkalmanként 25–30, a hidegebb napokon 35 adag élet osztanak ki. „Sajnos mintegy 20 személy továbbra is az utcán vészeli át a fagyos napokat, éjszakákat. Többüket sikerült rábeszélnünk, hogy legalább ilyenkor keresse fel a melegedőt, de nem mindenki hajlandó erre” – mondta Kollár Zoltán. A boltokban még decemberben kihelyezett dobozokba gyűjtött, valamint az egyházak által összegyűjtött élelmiszerekkel is tudják segíteni a hajléktalanokat, továbbra is szükségük van viszont meleg takarókra.

Az utcán élők közül 2017-ben 12-en haltak meg, elsősorban betegségekben és balesetben, az elmúlt télen fagyhalál nem volt. A városi hivatal munkatársai arra kérnek mindenkit, ha bajba jutott hajléktalant lát, hívja a városi rendőrséget a 159-es számon. (vkm)