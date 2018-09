Ezüst minősítést hozott haza a kassai VOCES

Kassa | Ezüst minősítéssel tért haza a kassai VOCES kórus a nyíregyházi Cantemus Nemzetközi Kórusfesztiválról, amelyet kétévente rendeznek.

Az amatőr énekesekből álló VOCES 2008-ban jött létre a keleti metropolisban. A tagok többsége gyerekkora óta gyerekkórusban, később vegyes kórusban énekelt.

A kórus repertoárján reneszánsz művektől a kortárs kórusművekig sokféle darab megtalálható, magyar és külföldi szerzők műveit is előadják. 2016-ban a Námesztón (Námestovo) a nemzetközi Szakrális Zenei Fesztiválon ezüst minősítést kaptak, 2017 októberében pedig az egri Éneklő Magyarország kórusfesztiválon megkapták a Hangversenykórus minősítést. A kórus tagjai abban hisznek, hogy a zene által összekovácsolt közösségnek különös ereje van. A kórus karnagya Ferencei Andrea, aki már négy alkalommal vett részt a Cantemus mesterkurzusain, vendégkarnagyként pedig a venezuelai származású, Párizsban élő Hernán Acalá is foglalkozik a kórussal. A kórus két karnagya számára azért is fontos a Cantemus fesztivál, mert itt találkoztak először.