A Fico-kabinet megszorító csomagja miatt még mélyebbre süllyed az életszínvonalunk

Szüksége van Szlovákiának egyáltalán egy ilyen nagy megszorító csomagra?

Az államháztartás már régóta rossz állapotban van, a konszolidációra így szükség van. Azonban az a mód, ahogyan a kormány megközelítette ezt a kihívást, nem megfelelő. Már ott elkövette az első hibát, hogy a konszolidációs csomagot véleményezési eljárás nélkül hagyta jóvá, vagyis a szakértők és a nyilvánosság nem fejthette ki a véleményét. A helyzetet tovább rontotta, hogy az intézkedéseket rövidített jogalkotási eljárásban hagyták jóvá. Minden konszolidációs csomagnak az államháztartás helyreállítására kellene törekednie, olyan intézkedésekkel, amelyek lehetővé teszik a gazdaság növekedését. A jóváhagyott konszolidációs csomag azonban nem felel meg ennek az elvárásnak, mivel csak az állami költségvetés bevételi oldalát érinti, ezért gazdasági hanyatláshoz, további áremelkedésekhez vezethet, és elriasztja a külföldi befektetőket.

A lakosság részéről a legnagyobb felháborodást az váltotta ki, hogy az áfa eddigi 20 százalékos alapkulcsát 23 százalékra növelik, miközben több ágazat számára kedvezményes áfakulcsokat vezetnek be. Meghozza ez a várt eredményt?

A bevételek növelése szempontjából az áfakulcs emelése számít az egyik leghatékonyabb intézkedésnek, mivel a fogyasztókra helyezi a terhet, amit így az egész társadalomra szétterít. A kedvezményes áfakulcsok részletes elemzés nélküli, lobbizáson és politikai alkukon alapuló bevezetése azonban zűrzavarhoz vezethet. Emiatt inkább amellett érvelnék, hogy egyetlen alacsonyabb áfakulcsot kellene alkalmazni az összes árura és szolgáltatásra, ami egyszerűsítené az egész rendszert, és megakadályozná az adócsalásokat.

A kormány már korábban döntött az édesített italok és a dohánytermékek adójának a növeléséről is, ami szintén nagy felháborodást váltott ki a lakosság körében…

Az adóterhek áthelyezése a közvetlen adókról a fogyasztást terhelő jövedéki adókra helyes lépés. Az új jövedéki adók bevezetésével vagy a jelenlegi adóköteles termékek körének a bővítésével, pótolni lehet az állam jövőbeni költségeit, amelyek az ilyen fogyasztók fokozott egészségügyi ellátása miatt merülnek fel. Ugyanakkor, az ilyen termékek árának az emelése a helyes út ahhoz is, hogy csökkentsük a dohánytermékek és a cukorral édesített italok fogyasztását.

A vállalkozók és cégek számára az egyik legnagyobb sokkot a rájuk kivetett pénzügyi tranzakciós adó bevezetése jelenti, amely az áfa után a legtöbb bevételt hozhatja az államnak. Milyen hatása lesz ennek a vállalkozói szférára?

A pénzügyi tranzakciós adóról szóló törvény jelentős hatással lesz a vállalkozásokra, a tranzakciós adó ugyanis többnyire olyan jövedelmet fog újra megadóztatni, amelyet egyszer már megadóztattak, de olyan jövedelmet is, amely egyébként adómentes. Még az olyan tranzakciók is adókötelesek lesznek, amelyek a vállalkozók számára nem jelentenek jövedelmet. Ezen túlmenően a könyvelés és nyilvántartás vezetésével kapcsolatos további adminisztratív költségek jelentős terhet rónak majd a vállalkozókra, nem beszélve a bankokról, amelyek az új törvényhez kapcsolódó teljes eljárási terhet viselik. Így nagyon valószínű, hogy ez a lépés a szürkegazdaság növekedéséhez vezethet, a tranzakciók egy részét ugyanis inkább készpénzben valósítják majd meg. Ez pedig már csak azért is gond, mert a szlovákiai árnyékgazdaság már most is körülbelül kétszer akkora, mint a szomszédos Ausztriában, és évente több milliárd eurónyi veszteséget okoz az államnak. Ennek következtében a tranzakciós adó ronthatja az államháztartás helyzetét. És ha ez még nem lenne elég, a pénzügyi tranzakciós adó elriaszthatja az új befektetőket attól, hogy belépjenek a szlovák piacra, a meglévő cégeket pedig arra ösztönözheti, hogy elhagyják Szlovákiát, ami a munkapiacot is negatívan érinti majd.

Hasonló hatása lehet azonban annak is, hogy az 5 millió eurónál magasabb jövedelemmel rendelkező cégek társasági adóját az eddigi 21-ről 24 százalékra emelik.

A kormánynak ezzel kapcsolatban nem ártana visszatekintenie a múltba, amikor a sikeres adóreform arra ösztönözte a vállalatokat, hogy Szlovákiában fizessenek adót. Az alacsonyabb szintű átalányadó bevezetése akkor a befektetők Szlovákiába áramlását és az állami költségvetés bevételeinek a növekedését eredményezte. Ha a kormány a mostani adóemeléssel egyidejűleg nem csökkenti a munkára rakódó adóterhet, akkor a szlovák gazdaság szenvedni fog, az életszínvonal pedig tovább csökken.

Van olyan kevésbé fájdalmas lépés, amely nagyobb összeget hozhatott volna az államnak?

A kormánynak olyan szabályokat kellene bevezetnie, amelyekkel visszaszoríthatná a szürkegazdaságot. A szakemberek szerint a szlovák szürkegazdaság tavaly a bruttó hazai termék (GDP) 14,17%-át tette ki. Ez több mint 17 milliárd euró, amit az állam jelenleg nem tud megadóztatni. Ha a szlovák kormány átvenné a külföldön bevált intézkedéseket, és a szürkegazdaság méretét Ausztria szintjére (7,65%) csökkentené, akkor a 2,7 milliárd eurós konszolidációs csomagba további 1,6 milliárd eurónyi jövedelemadót tudna bevonni anélkül, hogy áremelésre és az életszínvonal csökkentésére kényszerülne. A most elfogadott konszolidációs csomagban azonban nem látok olyan intézkedést, amely csökkentené a szürkegazdaságot; épp ellenkezőleg, a tranzakciós adó nagy valószínűséggel növeli majd a készpénzes tranzakciók volumenét, tovább növelve a szürkegazdaságot.