Különleges esemény – Ezt nem hagyhatják ki sem a vonatok, sem a történelem szerelmesei!

"A látogatók láthatnak majd egy 350-es sorozatú, korhű festésű villanymozdonyt, amelyet mozdonyvezetőink mutatnak be. Ezen kívül június 16-án, vasárnap a 861-es sorozatú szerelvényünk a rendezvény helyszíne és a pozsonyi központi pályaudvar közötti ingajáraton fog közlekedni" - mondta Peter Helexa, a ZSSK főigazgatója.

A látogatók gőz- és dízelmotorvonatokon is tehetnek majd utazásokat. A rendezvényen történelmi túrák és kreatív műhelyek is lesznek a gyermekek számára. Több szlovákiai, csehországi és magyarországi történelmi jármű is megtekinthető lesz.

A rendezvényt a Szlovák Vasúttársaság és a Szlovák Köztársaság Vasúttörténeti Múzeuma készíti elő, együttműködve más vasúttársaságokkal, így a Szlovák Vasúttársasággal és a történelmi vasúti járművek szlovákiai klubjaival.