Ez az új drog terjed vészes ütemben Királyhelmecen

Királyhelmec | Néhány napja öngyilkos lett egy helyi fiatal, aki herbált, a szegények kábítószereként emlegetett drogot használt.

A 25 éves fiatalember ismerősei és családtagjai az egyik kereskedelmi televíziónak azt mondták, a herbált egyre többen használják a városban, még 6–8 éves gyerekek is. Az anyaghoz könnyű hozzájutni, többnyire Magyarországról hozzák be, és nagy „előnye”, hogy sem Szlovákiában, sem a szomszédos országokban nem szerepel a tiltott szerek listáján. Használata nem ütközik törvénybe, de a terjesztése büntethető – nyolcéves börtönnel.

Pataky Károly, Királyhelmec polgármestere elmondta, Jozef Kalapossal, a városi rendőrség parancsnokával együtt már évekkel ezelőtt jelezték az állami rendőröknek, hogy ennek a szintetikus szernek a használata rendkívül elterjedt a városban. A polgároktól több bejelentést is kaptak, hogy a Béke utcai óvoda környékén jó néhány fiatal használ ilyen anyagot. Üveges tekintettel, szinte önkívületi állapotban bóklásznak, artikulátlan hangokat hallatnak, és sokszor olyan tüneteket produkálnak, hogy mentőt kell hívni. A polgármester tájékoztatása szerint a rendőrök azt elmondták, tehetetlenek az ügyben, ugyanis a fent leírt okokból nincs módjuk törvényesen eljárni a használókkal szemben, egyedül a terjesztőket lehetne felelősségre vonni, ám ez sem egyszerű.



Az interneten egyébként rövid keresés után mi is több olyan weboldalt találtunk, ahol herbált kínáltak, többségükben arra is felhívták a vásárlók figyelmét, hogy a szer megvásárlásával semmiféle kockázatot nem vállalnak, mivel nem tiltott anyagról van szó. A kereskedők, akik pl. 24 órán belüli kiszállítást is vállalnak, arra is „figyelmeztetik” vevőkörüket, hogy a herbál fogyasztásra nem ajánlott, mert hallucinációt, szervkárosodást és egyéb súlyos egészségkárosítást okozhat. A gyártók patkánymérget, rozsdaoldót vagy hígítót is kevernek bele, egy adag pedig már 1 euró körüli áron beszerezhető. Az egyik helyi iskola vezetője lapunknak elmondta, tudnak a problémáról, az üggyel foglalkozó rendőrökkel is kapcsolatban vannak, de eddig nem tapasztaltak olyasmit, hogy a herbált kisgyerekek is használnák. De volt olyan eset, amikor az egyik gyerek arról számolt be, hogy kínáltak már neki ismeretlenek ilyen szert.