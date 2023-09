Európai Mobilitási Hét a Csallóközben

Dunaszerdahely negyedik alkalommal kapcsolódott be az Európai Mobilitási Hét kampányba. Szeptember 19-én kilenc órakor lezárták a város Fő utcáját a városházától a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központig. A forgalmat a városi rendőrség irányította. A városban ez a pár órás korlátozás is fennakadásokat, dugókat okozott. A város óvodáiból és alapiskoláiból kisvonat, elektromos busz és hidrogén meghajtású autóbusz szállította a gyerekeket a rendezvényre. A reggeli időjárás nem kedvezett a rendezvénynek, az eső elől a VMK-ba vonultak a résztvevők, ahol megtartották megnyitót. A polgármester Hájos Zoltán beszéde után a díjátadó következett, ahol kiértékelték az FCC Environment Kuka Manó hulladékgyűjtési versenyét, majd a Bringázz a munkába kampány idei résztvevői közül a legaktívabb helyi bringásoknak is átadták az elismerő okleveleket. A gyerekek számára izgalmas és sokrétű programokkal, foglalkozásokkal készültek, amelyeknek köszönhetően a elsajátíthatták a tudatos és biztonságos közlekedést. Jelen volt a Szlovák Vöröskereszt Területi Egylete, a dunaszerdahelyi Egészségügyi Középiskola, akik segítettek kicsiknek és nagyoknak elsajátítani az elsősegélynyújtást, továbbá vérnyomásmérést végeztek. Miután elállt az eső, a VMK előtti téren és a Fő utcán lehetett kipróbálni az akadálypályát, a kerékpárokat és a résztvevők beülhettek egy tűzoltóautóba is. Ezen a napon a figyelem központjába a kerékpáros közlekedés, az elektromos meghajtású és további alternatív üzemanyaggal működő járművek kerültek. A polgármester elmondta, idén a Cibók utcában bővítik a városi kerékpárutak hálózatát. A rendezvény utolsó óráira már kisütött a nap, délután 15 órakor feloldották a lezárást és megindult a forgalom a Fő utcán.