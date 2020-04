"Értsék már meg, ez nem tréfa"

A fertőzött egészségügyi dolgozók az egyes számú belgyógyászati klinika alkalmazottai. Az, hogy milyen módon fertőződtek meg ezek az alkalmazottak, Baček elmondása szerint még epidemiológiai vizsgálat tárgyát képezik. Nem kizárt, hogy a kórház területén kívül fertőződtek meg az érintettek. „Jelenleg mind a négy kórházi alkalmazott házi karanténban van, nincsenek egészségügyi panaszaik. A kórház vezetése azonnali szigorúbb intézkedéseket vezetett be, elsősorban a védőöltözet, a védőmaszkok megfelelő viselését, illetve a higiéniai előírások betartását ellenőrzi. A klinika továbbra is a megszokott rezsimben működik” – egészítette ki az elmondottakat Ján Baček. Lapunk kérdésére az egészségügyi központ szóvivője elmondta, a Covid-19 teszteket az egyes belgyógyászati klinika többi alkalmazottján is elvégezték, sőt a kettes számú belgyógyászati klinikán és a betegeken is. Eddig összesen mintegy hatszáz tesztet végeztek el, még nem kaptak kézhez minden eredményt.

Nem kis meglepetést váltott ki a lakosok között, hogy az egyik kórházi alkalmazott Udvardon él, erről Branislav Becík, Udvard polgármestere tájékoztatta a lakosokat az egyik közösségi oldalon.

„Én volnék az a huszonnégy éves nő, aki az érsekújvári kórház alkalmazottja, sajnos én nem dolgozhattam otthonról. Nem oldom azt sem, hogyan fertőződhettem meg. Pozitív lett a koronavírus tesztem, nincsenek semmiféle tüneteim, csak kicsit fáj a fejem és időnként nyomást érzek a mellkasomban. Sokan kérdezik, miért vagyok otthon. Azért, mert nincsenek komolyabb egészségügyi panaszaim. Kérem a lakosokat, maradjanak otthon, nem szükséges naponta boltba menni és az utcákat járni. Értsék már meg, ez nem játék! Ne zaklassák hívásaikkal, kérdéseikkel a szüleimet. Nincsenek könnyű helyzetben, nehéz feldolgozniuk, hogy a lányuk Covid-19 fertőzött. Egy hete nem találkoztam velük, csak telefonon és cseten beszélgettünk” – olvasható Katona Erika reakciójában.

Kérdésünkre Katona Erika elmondta továbbá, hogy a vőlegényével van házi karanténban, teljesen elszigetelten.

„A szülők segítenek majd, intézik az élelmiszer bevásárlást. Lehet, hogy nem én vagyok az egyetlen fertőzött a községben. Nem esik jól, hogy miattam a szüleimet faggatják, nyugtalanítják” – tette hozzá Erika.

Branislav Becík vasárnap délelőtt tájékoztatta a képviselő-testület tagjait az első megerősített Covid-19 fertőzöttről az érsekújvári járásbeli községben. „A páciens egészségügyi dolgozóként, az érsekújvári kórház alkalmazottjaként tisztában van azzal, mennyire komolyan kell venni a fertőzésveszélyt. Vasárnap ülésezik a válságstábunk. Úgy érzem, nincs szükség a korábbi óvintézkedések szigorítására Udvardon. Nem változtatunk a korábban elfogadott, az állami válságstáb által javasolt intézkedéseken, mert az udvardi lakosok fegyelmezettek, nem csoportosulnak, becsületesen viselik az arcvédő maszkot. Mielőbbi gyógyulást kívánok udvardi lakosunknak, akit bizonyára nagyon hiányolnak a kollégák és a betegek. Nagy szükség van az egészségügyi dolgozókra, a jelenlegi időszak hőseiként tekintünk rájuk” – mondta lapunknak Branislav Becík.